Le dernier iPhone 13 Vert à prix complètement cassé chez Bouygues Telecom jusqu’au 24 avril

Lancée il y a quelques semaines, la nouvelle finition de l’iPhone 13 est considérée par beaucoup, comme la plus belle pour les derniers modèles de la marque à la pomme. Si c’est également votre avis, alors foncez dès maintenant sur la dernière offre de Bouygues Telecom. Jusqu’au 24 avril 2022, l’opérateur multiplie en effet les remises, remboursements et autres facilités pour vous permettre d’acheter votre iPhone 13 Vert sans vous ruiner. On vous explique !

Votre iPhone 13 Vert 128 Go à 169 € à l’achat ! Modèle central de la dernière série d’iPhone présente sur le marché, l’iPhone 13 est le petit bijou qu’on aimerait tous s’offrir. Seulement voilà, il coûte un peu cher. Le prix (hors promo) de sa dernière finition, l’iPhone Vert 128 Go, est en effet de 899 € ! Inutile de dire qu’à ce prix-là, il n’est pas vraiment à la portée de toutes les bourses. Mais grâce à l’offre actuelle de Bouygues Telecom, cela change ! En effet, l’opérateur casse complètement le prix de ce smartphone avec : Une remise immédiate de 418 € pour la souscription à un forfait Sensation 150 Go ;

Une offre de remboursement de 50 € après l’achat ;

Un bonus de 70 € sur la reprise de votre ancien smartphone ;

Une facilité de paiement sur 24 mois. Au final, votre iPhone 13 Vert vous revient seulement à 169 € à l’achat + 8 € mois pendant 24 mois. Que comprend le forfait Sensation 150 Go inclus dans cette offre ? Pour bénéficier de cette promo, la condition initiale est d’associer votre iPhone 13 Vert au forfait Sensation 150 Go de Bouygues Telecom. Ce dernier donne droit, chaque mois, à : 150 Go d’internet en 4G, dont 80 Go sont utilisables depuis l’UE, les DOM et la Suisse ;

Les appels illimités vers les fixes de France et de 120 destinations étrangères ;

Les appels et SMS illimités vers tous les réseaux de France métropolitaine ;

L’illimité pour vos appels et SMS depuis l’UE, les DOM et la Suisse, vers ces destinations et vers la France métropolitaine. Proposé avec un engagement de 24 mois, le forfait Sensation 150 Go est facturé à 25,99 €/mois pendant 12 mois, puis 42,99 €/mois. Iphone 13 Vert 128 Go : petit rappel des caractéristiques Hormis sa couleur de finition inédite, l’iPhone Vert reprend les caractéristiques du modèle standard de la dernière série d’iPhone. Il est ainsi doté d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces qui affiche avec une résolution de 2532 x 1170 pixels, ainsi que de la dernière puce A15 Bionic qui assure sa compatibilité avec la 5G. Pour la photo, il embarque un double capteur arrière de 12 mégapixels chacun avec le nouveau mode Cinématique qui permet de prendre des vidéos 4K de qualité hollywoodienne sans se gêner. Pour les selfies, un autre capteur de 12 mégapixels est logé à l’avant. Enfin, côté batterie, l’iPhone 13 Vert 128 Go embarque une batterie à autonomie étendue compatible avec la charge rapide filaire à 20 W et la recharge sans fil Magsafe à 15 W.