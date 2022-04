Samsung aurait lancé la production de masse du S Pen pour le mobile pliant Galaxy Z Fold 4

La présentation officielle des prochains smartphones pliants Samsung Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 doit arriver dans les prochains mois mais il semble que la production de masse du stylet qui accompagnera la version Fold ait déjà démarré. En voici tous les détails.

Le prochain smartphone pliant de la marque Samsung, le Galaxy Z Fold 4 qui utilise le principe d’une charnière verticale pour s’ouvrir et se refermer à la manière d’un livre, est attendu dans les prochains mois à côté de son frère pliant qui se présente, cette fois, comme un modèle à clapet. Afin de pouvoir satisfaire les livraisons dès les premiers jours de la commercialisation, les constructeurs prennent les devants et s’organisent afin de mener des tests de faisabilité et ceux-ci concluant peuvent décider de passer à la phase de production de masse. C’est à cette étape que le Samsung Galaxy Z Fold 4 pourrait être, si on en croit le pronostiqueur @Stufflistings qui a publié récemment un message sur le réseau social Twitter. La publication ne donne aucun autre détail sauf que Samsung aurait commencé la production de masse du stylet S Pen pour le Galaxy Z Fold 4 dans plusieurs pays eurasiens.

Un S Pen spécial pour s’adapter à la surface d’affichage flexible

Le stylet S Pen est une version spéciale du S Pen déjà commercialisé par Samsung. Celui qui accompagne le Galaxy Z Fold 3 est aussi spécifique dans le sens où il intègre une pointe adaptée au fait que l’écran flexible au smartphone ne soit pas aussi dur que les autres et qu’il ne fait surtout pas l’abîmer. C’est pour cette raison que le S Pen for Fold, c’est son nom, est doté d’une pointe qui se rétracte lorsque la pression est trop importante et qu’elle risquerait de blesser la dalle flexible, plus fragile malgré tout qu’un écran classique. Le pronostiqueur n’apporte pas de détails concernant les potentielles améliorations qui seraient proposées par rapport à la version actuelle. Sera-t-il une pâle copie ou est-ce que Samsung lui aura attribué de nouvelles fonctionnalités dont la marque a le secret. LA grande nouveauté mais elle concerne plus directement le smartphone, c’est sa possibilité d’accueillir le stylet en son sein, dans un emplacement prévu à cet effet, comme le Galaxy 22 Ultra ou le Galaxy Note 20, par exemple. Ce sera ainsi beaucoup plus pratique pour limiter les pertes ou les oublis de cet accessoire.

Un logement pour le S Pen dans le châssis du Galaxy Z Fold 4 peut aussi faire penser à la présence d’un système de recharge et donc au fait que l’accessoire pourrait être Bluetooth et, si on pousse le raisonnement, proposer des fonctionnalités aussi avancées que celui qui est proposé avec le Galaxy S22 Ultra. Il semble que l’intégration du S Pen demande également au mobile une moins grande finesse ce qui pourrait impliquer que le Galaxy Z Fold 4 soit un peu plus épais que son prédécesseur. Une solution pourrait toutefois être trouvée en diminuant la taille de la batterie pour proposer un compromis.

Parallèlement, nous attendons une nette augmentation des caractéristiques techniques des capteurs photo du Galaxy Z Fold 4. Il devrait être alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.