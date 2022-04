Produits high tech reconditionnés : sur quel site acheter pas cher et vraiment responsable ?

Chaque année, nous achetons des millions de nouveaux appareils électroniques devenus indispensables dans notre quotidien : smartphones, ordinateurs portables, tablettes, montres connectés, etc. S’il y a encore quelques années, l’on achetait systématiquement ces articles neufs, désormais, acheter ces produits high tech reconditionnés est une alternative sérieuse vers laquelle se tournent de plus en plus de Français. Mais est-ce vraiment avantageux d’acheter un appareil électronique reconditionné ? Sur quel site se rendre pour faire de bonnes affaires tout en achetant responsable ?

Pourquoi acheter des produits high tech reconditionnés ?

Avant tout, il est important de ne pas confondre article reconditionné et article d’occasion. En effet, le reconditionnement implique une remise à neuf de l’appareil avant sa mise en vente. Un produit high tech reconditionné est donc vendu impérativement en parfait état de marche.

Ce qui n’est pas forcément le cas pour une vente d’occasion, où l’objet est tout simplement cédé en l’état, avec ses éventuels défauts et dysfonctionnements.

Acheter des produits high tech reconditionnés, c’est donc avant tout un moyen d’offrir une seconde vie à des objets dont l’essentiel des composants fonctionnent encore parfaitement.

Un tel choix présente plusieurs avantages, les principaux étant :

Faire de grosses économies : un appareil reconditionné coûte jusqu’à 50% moins cher que le prix du neuf ;

Des appareils sous garantie : les smartphones, tablettes, PC et autres accessoires high tech reconditionnés sont normalement vendus avec une garantie de plusieurs mois. En cas de défaut, ils peuvent donc être retournés et remboursés ;

Un choix eco-friendly : faire le choix du reconditionné, c’est avant tout faire un geste pour la planète en évitant le gaspillage, en luttant contre les déchets électroniques et l’obsolescence programmée.

Marketplace ou reconditionneur : où acheter ses produits high tech reconditionnés ?

Ces dernières années, le marché des appareils électroniques reconditionnés est en plein essor. Attirés par les avantages liés à ce mode d’achat et soucieux de faire un geste écoresponsable, de plus en plus d’utilisateurs optent en effet pour cette alternative.

Côté vendeurs, deux principales catégories d’acteurs proposent leurs produits :

Les Marketplaces (ou places de marchés). Ce sont gros sites de ventes en ligne sur lesquels plusieurs professionnels proposent leurs articles déjà reconditionnés. Comme l’indiquent leurs noms, les marketplaces servent principal de plateforme d’achat. L’enseigne principale ne procède donc pas elle-même au reconditionnement ;

Les reconditionneurs. Il s’agit ici d’entreprises qui rachètent les objets déjà utilisés et qui procèdent à leur reconditionnement avant de les proposer à la revente. Ces professionnels disposent de l’équipement technologique nécessaire pour une remise à neuf des appareils électroniques afin de leur offrir une seconde vie.

Mais alors chez lesquels de ces vendeurs acheter ?

Bien que les deux options présentent chacune leurs avantages et inconvénients, acheter ses produits reconditionnés directement chez un reconditionneur est sans doute la meilleure solution.

C’est en effet un choix beaucoup plus transparent et plus sécurisé. En cas de souci, vous pouvez contacter plus facilement le vendeur, sans avoir à passer par l’intermédiaire d’une marketplace. Par ailleurs, en choisissant le bon reconditionneur, vous pouvez profiter de plusieurs autres avantages intéressants.

Le reconditionné selon Largo, un process transparent et inédit

Né en 2016, le groupe Largo fait partie des reconditionneurs les plus actifs sur le marché français. Il possède sa propre usine spécialisée dans le reconditionnement d’appareils et accessoires électroniques. Installée à Sainte-Luce-Sur-Loire (Loire-Atlantique), cette installation permet à l’entreprise de proposer des produits high–tech reconditionnés avec un processus unique.

Du reconditionné de qualité 100% Made in France

Les smartphones, tablettes, PC portables, casques et autres accessoires high-tech proposés par Largo sont tous reconditionnés, de bout en bout, en France. En les achetant, vous faites donc le choix d’investir dans du reconditionné 100% Made in France, avec les avantages liés l’achat en circuit court :

La valorisation de l’entrepreneuriat local ;

La réduction de l’empreinte carbone en réduisant au maximum les trajets entre le produit de base et son acheteur final.

En gros, c’est faire un achat responsable, tout en profitant des avantages économiques du reconditionnement.

Un nouveau process hautement technologique

Depuis septembre 2021, Largo est entrée activement dans la phase d’autonomisation de sa chaîne de reconditionnement. Grâce à l’acquisition de six robots de dernière génération, ce reconditionneur est le tout premier en France à automatiser son outil de production.

Ce qui lui permet aujourd’hui de :

Reconditionner un plus grand nombre d’appareils afin de répondre à une demande croissante sur le marché ;

Garantir le même niveau de qualité irréprochable à chacun des produits high-tech reconditionnés provenant de son usine.

Parlant de qualité, il faut savoir que Largo adopte un processus très strict consistant en un contrôle sur 37 différents points afin de garantir un usage courant et pointu optimisé. Sur chaque appareil, sont notamment contrôlés :

La connectivité ;

L’audio ;

Les capteurs ;

L’écran ;

Les boutons ;

La batterie ;

Les caméras ;

La sécurité.

Au total, 123 tests sont effectués sur chaque appareil avant sa commercialisation. Réalisés désormais par ces robots ultra sophistiqués et validés par des tests manuels humains, ces contrôles garantissent aux acheteurs, des smartphones reconditionnés en parfait état de marche.

Un catalogue bien étoffé d’appareils high tech reconditionnés

Sur la boutique en ligne de Largo, vous avez le choix parmi un catalogue large et diversifiés de produits high-tech reconditionnés comprenant :

Des smartphones Samsung : Galaxy A, Galaxy S10, Galaxy S20, etc.

tous les produits Apple y compris les montres : iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, etc.

Des accessoires en tous genres : coques, AirPods, protections d’écran, etc ?

Des ordinateurs portables ;

Des moniteurs.

Comment acheter ses appareils reconditionnés sur Largo ?

Rien de plus simple ! Recherchez le modèle de l’appareil qui vous intéresse à l’aide du menu ergonomique du site ou en utilisant l’outil de recherche qui est accessible dès la page d’accueil.

Une fois sur la page du produit concerné, vous avez le choix entre trois grades d’esthétique, du moins cher au plus coûteux :

Bon Plan

Bon état

Très bon état

Pour un smartphone par exemple, un appareil « Bon Plan » présente de légères rayures sur le châssis et l’écran. A l’opposé, un smartphone en « Très bon état » a un aspect esthétique très proche du neuf.

Dans tous les cas, vous pouvez être sûr que l’appareil fonctionne correctement. De plus, vous bénéficiez d’une garantie de 12 mois !

Une fois votre choix, passez directement votre commande en ligne. La livraison est offerte dans toute la France métropolitaine et est effectuée sous 24h pour les commandes validées avant 15h.