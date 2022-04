Moins cher de 119€, le Samsung Galaxy S21 FE est à prix canon aujourd’hui !

On a trouvé le bon plan pour que vous puissiez acheter le tout dernier Samsung Galaxy S21 FE 5G au meilleur prix aujourd’hui. Il est 119€ moins chez Rakuten que chez le constructeur Samsung lui-même. On vous donne tous les détails de cette offre exceptionnelle. Attention, vous n’allez pas y rester indifférent !

En promotion, le Samsung Galaxy S21 FE 5G est à petit prix chez Rakuten

Les smartphones Samsung, même les plus récents, connaissent des baisses de prix en ce moment. Après le Samsung Galaxy A53 5G en promotion, nous avons découvert que le Samsung Galaxy S21 FE 5G est lui aussi en promotion. Vendu lors de sa sortie en janvier dernier à 599€ et toujours à ce tarif chez le constructeur, il est aujourd’hui 119€ moins cher. Vous le trouverez sur le site internet de Rakuten à 479.99€ au lieu de 599€. Profitez de ce tarif exceptionnel de façon immédiate. Ce smartphone neuf offre une fiche technique solide et de belles performances.

En achetant votre Galaxy S21 FE chez Rakuten, 96€ vous seront offerts. Cette somme sera déposée sur votre cagnotte et vous pourrez en disposer pour réaliser un prochain achat sur le site. Elle est valable sur l’ensemble du catalogue. Ce smartphone neuf vous sera livré gratuitement et rapidement à votre domicile. Un paiement en plusieurs fois est possible à partir de 27.35€ par mois, si vous le souhaitez.

Samsung Galaxy S21 FE 5G : une fiche technique solide

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G proposé à l'achat en promotion est gris. Il pèse 176 g et mesure 155.7 x 74.5 x 7.9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il résiste aux poussières et ne craint pas l'eau. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre appareil. Au niveau de l'affichage, l'écran du Galaxy S21 FE 5G, smartphone de Samsung, est équipé d'une dalle AMOLED avec 6,40 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2340 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes passionnés : le Galaxy S21 FE 5G intègre quatre modules photos, trois modules arrière et un à l'avant pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière a, lui, 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L’objectif avant est doté quant à lui d'une résolution de 32 Mpx. Ce mobile embarque un stabilisateur électronique. Grâce à cet appareil, vous pourrez filmer vos clips vidéo en 4K@60 IPS.

La puce Snapdragon 888 est appuyée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Le portable possède par ailleurs un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Du côté réseau et connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Le portable utilise Android 11. Sa batterie de 4 500 mAh de capacité est compatible avec la charge rapide 25 W ou la charge sans fil.