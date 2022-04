Découvrez le nouveau forfait Free Mobile à moins de 10€ en série limitée

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile, vous devriez être intéressé par la nouvelle offre promotionnelle mise en avant par Free Mobile : 90Go d'internet au prix cadeau de 8,99€ par mois ! Découvrez-la en détail dans cet article.

Free Mobile et sa nouvelle série Free

L'opérateur Free Mobile a lancé une nouvelle série avec pas moins de 90Go à seulement 8,99€ par mois ! Cette série est valable un an après la souscription de votre abonnement avant d'évoluer automatiquement vers le forfait Free 5G.

Ce dernier, dont le tarif s'élève à 19,99€ par mois et qui bénéficie d'une réduction si vous êtes abonné à la Freebox / Freebox Pop, vous permettra d'apprécier davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus élevée - voire illimitée - en France comme à l'étranger, une liste de pays plus exhaustive en dehors de l'UE depuis lesquels vous pourrez vous connecter et communiquer en illimité ou encore l'accès gratuit au service Free Ligue 1.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'un comme l'autre de ces forfaits à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Notez que pour profiter de la série Free, il faudra vous décider avant le 3 mai prochain, minuit !

Les garanties de la série Free 90Go

Avec cette série Free, vous aurez le loisir de vous connecter à hauteur de 90Go en France métropolitaine, mais aussi celui d'utiliser Free WiFi en illimité. Vous êtes amené à voyager à l'étranger ? Qu'il s'agisse de vacances occasionnelles ou de déplacements professionnels, votre forfait vous accompagne en vous fournissant jusqu'à 10Go utilisables en Europe et dans les départements d'outre-mer.

Par ailleurs, la série Free vous permettra d'appeler et d'envoyer vos messages autant que vous le souhaitez, et ce, où que vous soyez en Europe. Plus précisément depuis la France métropolitaine, vous pourrez bénéficier de l'illimité comme suit :