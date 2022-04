Dernières heures pour obtenir un forfait mobile 60Go à prix cassé chez La Poste Mobile

La super affaire proposée depuis quelques jours sur le site de La Poste Mobile s'arrête aujourd'hui à minuit. Il ne vous reste maintenant que peu de marge pour vous offrir un forfait mobile sans engagement avec 60Go à moins de 10€ par mois pendant un an. Découvrez vite tous les détails de ce bon plan à ne pas laisser passer !

Fin de la promo La Poste Mobile : un forfait illimité 60Go à 9.99€

La bonne affaire proposée depuis quelques jours par l'opérateur La Poste Mobile arrive à son terme ce mardi 26 avril à minuit. Il ne vous reste donc plus quelques heures pour profiter d'un abonnement mobile avec le plein de data à prix mini. Ce forfait de téléphone La Poste Mobile comprenant une confortable enveloppe web de 60 Go vous est proposé au prix de 9,99€/mois pendant 12 mois, puis 12,99 €/mois. En craquant pour cette offre spéciale, vous économisez 36€ la premiére année.

Ce forfait pas cher est sans engagement de durée, vous restez libre de changer d'offre ou d'opérateur dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Cette offre mobile fonctionne sur le réseau 4G de SFR. Bon à savoir, la 5G est proposée en option à 5€ avec cet abonnement La Poste Mobile.

Quels sont les services inclus avec ce forfait pas cher ?

En optant pour ce forfait mobile, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité en France métropolitaine. Par ailleurs, si vous voyagez en Europe et DOM, vous pourrez emporter votre abonnement et l'utiliser aussi bien pour appeler que pour consulter l'internet mobile. L'opérateur vous permet en effet depuis ces destinations, d'appeler et d'échanger des SMS et MMS sans compter et vous octroie une enveloppe Web de 15Go par mois.

Si cette offre vous intéresse, ne perdez pas de temps, cette promotion expire ce mardi 26 avril à 23h59. Pour vous inscrire, munissez-vous d’une pièce d’identité, un RIB et une carte bancaire. Si vous souhaitez conserver votre numéro. La Poste Mobile s’occupe de résilier chez votre opérateur actuel en renseignant votre code RIO lors de la commande.