Oppo Reno7 vs Oppo Reno6 : les différences ?

La marque Oppo vient d’annoncer la commercialisation du nouveau smartphone Reno7. Mais quelles sont les différences avec son prédécesseur, le Reno6 ? Vaut-il vraiment le coup ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à y voir plus clair.

Si le design du Reno6 est très abouti, celui du Reno7 met la barre encore plus haute avec des lignes très agréables aussi bien à l’œil qu’en mains. Il profite d’excellentes finitions et se trouve plus léger que le précédent. En effet, le Reno7 fait 175 grammes contre 182 grammes pour le Reno6. Il est toutefois un peu plus grand étant donné qu’il mesure 159,9x73,2 mm contre 156,8x72,1 mm pour une épaisseur de 7,54 mm à l’endroit le plus épais contre 7,59 mm pour le Reno6. Malgré sa plus grande finesse, le Reno7 dispose d’une batterie ayant légèrement plus de capacité proposant 4500 mAh contre 4300 mAh. Par contre, alors que le Reno6 peut supporter la charge à 65 watts, le Reno7 ne peut charger qu’à 33 watts donc moins rapidement ce qui est une régression.

Lequel offre le plus de puissance ?

Le nouveau smartphone Oppo Reno7 est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 680 avec 8 Go de mémoire vive contre un chipset Dimensity 900 conçu par MediaTek avec autant de mémoire vive. Notez la possibilité d’augmenter virtuellement la quantité de RAM. Les deux proposent 128 Go d’espace de stockage mais seul le Reno7 supporte une carte mémoire.

Pour les photos, le Reno7 est équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels, comme le Reno6 mais son capteur secondaire est un module de microscope, comme sur le Oppo Find X3 Pro ou le realme GT 2 Pro capable de réaliser des grossissements 15x et 30x. Le dernier objectif est un capteur de 2 mégapixels pour l’optimisation des portraits. Rappelons que le Reno6 a une configuration de 64+8+2 mégapixels avec celui du milieu pour les photos en mode grand-angle. Le capteur frontal pour les selfies est identique entre les deux appareils, il s’agit d’un module RGBW prometteur d’une large plage dynamique.

Les deux écrans sont identiques, soit une dalle AMOLED de 6,43 pouces compatibles HDR10 ou HDR10+ et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et d’un taux d’échantillonnage de 180 Hz. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous les deux écrans et le mobile est certifié IPX4 donc uniquement résistant à la poussière. Ils proposent tous les deux un son mono. Alors que le Reno6 est compatible 5G, le Reno7 se limite à la 4G.