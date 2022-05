La promo Free Mobile avec un forfait mobile 90Go à 8.99€ par mois s'arrête ce soir à minuit !

C'est le dernier jour pour obtenir un forfait mobile de l'opérateur Free Mobile à prix cassé pendant un an. La série limitée 90Go à seulement 8.99€ par mois se termine en effet ce soir à minuit. Ce bon plan Free à saisir immédiatement est détaillé dans la suite de cet article !

Alerte promo ! La série Free Mobile à saisir avant ce soir minuit

L'opérateur Free Mobile vous laisse encore quelques heures pour souscrire à son forfait mobile en série limitée à moins de 10€. Jusqu'à ce soir minuit, les nouveaux abonnés pourront en effet opter pour l'offre 90Go à seulement 8,99€ par mois la première année d'abonnement.

A l'issue de la première année, cette série évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois. Notons, que ce forfait phare du quatrième opérateur sera proposé à prix réduit pour les abonnés Freebox et Freebox Pop avec une remise sans condition de durée de respectivement 10€ et 4€.

La série Free Mobile est sans engagement de durée, vous aurez la possibilité de résilier dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.

Que comprend le forfait mobile à prix malin de Free Mobile ?

Avec la série Free Mobile en promotion à 8.99€ par mois la première année, vous pourrez surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 90Go autorisés chaque mois sur le réseau 4G de Free. Vous aurez également l'accès à Free WiFi illimité.

Pour ce qui est des communications, l’opérateur offre les appels illimités depuis la France métropolitaine vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Vous pourrez échanger des SMS à votre guise en France métropolitaine et vers DOM. Les MMS sont illimités dans l'hexagone. En voyage en Europe et les départements d'outre-mer, votre forfait mobile vous accompagne avec les appels, SMS, MMS illimités et Internet 10 Go/mois en 4G.