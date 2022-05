Discrètement, Honor propose le smartphone d’entrée de gamme Honor X7 avec les services Google

Alors que la marque a annoncé en grande pompe l’arrivée prochaine des modèles haut de gamme Magic4 et Maigc4 Pro, l’entrée de gamme ne profite pas d’autant de communication. Ainsi, le fabricant propose désormais le Honor X7 à partir de 199 € seulement pendant l’offre de lancement. En voici tous les détails.

Honor vient d’annoncer le Honor X8 pour le marché français et propose également un appareil encore plus abordable, le Honor X7. Il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme qui est disponible à moins de 200 €. Il vient ainsi concurrencer les Xiaomi et autres realme particulièrement peu chers. Pour cela, il arbore un design très conventionnel avec une coque en plastique. Il est décliné, comme le Honor X8 avec lequel il a quelques similitudes, en bleu, noir ou argent. Il est un peu plus grand mesurant 167,59x77,19 mm pour un profil de 8,62 mm ce qui est dans la moyenne haute. Il accuse un poids de 189 grammes contre 177 grammes pour le Honor X8.

Un chipset économe, une autonomie longue promise et une connectivité minimale

Techniquement, le Honor X7 est équipé du même chipset que le Honor X8, soit un Qualcomm Snapdragon 680, ici associé à 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128 Go. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui devrait lui octroyer une très bonne autonomie. Pas de charge sans fil ici mais un bloc d’alimentation qui permet de charger à 22,5 watts. L’écran du Honor X7 est légèrement plus grand que celui du Honor X8 puisqu’il mesure 6,74 pouces en diagonale, aussi avec une dalle LCD mais avec une définition moindre, 720x1600 pixels proposant ainsi une lisibilité moins bonne que sur l’écran du Honor X8. Comptez malgré tout sur une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le Honor X7 est compatible 4G et propose du Wi-Fi 5. Il ne supporte pas la technologie sans contact NFC mais dispose d’une prise audio jack pour brancher directement un casque. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil du smartphone.

Pour la partie photo, le Honor X7 utilise un capteur principal de 48 mégapixels et reprend le capteur ultra grand-angle du Honor X8, un 5 mégapixels auquel il faut ajouter les deux mêmes capteurs pour les calculs de profondeur de champ et de prise de vue en mode macro, des 2 mégapixels. À l’avant, il y a un objectif de 8 mégapixels pour se prendre en selfie. Le mobile est capable de filmer avec une définition Full HD à 60 images par seconde.

Le nouveau smartphone Honor X7 est proposé à un prix de 219,90 € avec une offre de lancement permettant de profiter d’une remise immédiate de 20 €.