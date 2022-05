La promo Free Mobile 90Go à 8.99€ se poursuit pour Les French Days

Bonne nouvelle ! Free Mobile a décidé de vous offrir 2 semaines de plus pour profiter de sa série limitée 90Go à moins de 10€ par mois. Cette offre sans engagement de durée est en promotion jusqu'au 17 mai inclus. Découvrez tous les avantages dans la suite de cet article

La promo Free Mobile à prix exceptionnel toujours d'actualité

Free Mobile maintient sa série limitée 90Go à moins de 10€ durant les French Days qui se déroulent cette année entre le 4 et 9 mai 2022. Ce forfait Free sans engagement de durée est réservé aux nouveaux abonnés. Il est en promotion à seulement 8.99€ par mois pour une période de 12 mois. Au bout d'un an, cette offre bascule automatiquement sur le forfait 5G de Free Mobile avec 210Go à 19.99€ par mois. Rappelons que les clients Freebox bénéficient d'une remise de 4€ ou encore 10€ avec la Freebox Pop soit un prix final de respectivement 15.99€ et 9.99€ par mois.

Sans engagement de durée, l'abonné est libre de ses mouvements, il pourra donc à tout moment résilier son forfait sans aucuns frais.

Que nous offre ce forfait Free à moins de 10€ ?

Ce forfait sans engagement de Free Mobile en série Limitée propose de belles prestations pour rester en contact avec ses proches en France ainsi qu'en Europe et DOM. Pour moins de 9€ par mois la première année, vous disposerez :