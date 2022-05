French Days : des promotions en pagaille sur les forfaits mobiles !

Profitez des bons plans mis en avant par les opérateurs Free Mobile, Cdiscount Mobile, Auchan Télécom, Prixtel et SOSH à l'occasion des French Days ! De 5Go à 200Go à prix cadeaux, sans engagement, communications illimitées... découvrez ces offres promotionnelles dans cet article !

Free Mobile : la série Free 90Go à 8,99€

Chez Free Mobile, vous pouvez profiter jusqu'au 17 mai prochain inclus de sa série Free 90Go à seulement 8,99€ par mois la première année d'abonnement ! Au-delà, votre série évoluera de manière automatique vers le forfait Free 5G.

La série Free vous offre 90Go pour surfer sur le net en France métropolitaine ainsi que le WiFi illimité. Vous bénéficierez par ailleurs de 8Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. L'illimité sera bien entendu de mise aussi bien depuis la Métropole qu'à l'étranger (EU/DOM). Plus précisément depuis cette première destination, vous pourrez utiliser cet avantage comme suit :

appels illimités vers la Métropole et les DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

Cdiscount Mobile : les séries limitées 10Go, 60Go et 100Go dès 4,99€

Chez Cdiscount Mobile, trois forfaits mobiles sont en promotion jusqu'à ce lundi 9 mai, 23h59. Ces offres mobiles bénéficient d'un tarif préférentiel valable sans limitation de durée !

Ainsi, vous avez le choix parmi les trois offres suivantes :

4,99€/mois : 10Go en France, 10Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

utilisables depuis l'UE* et les DOM 6,99€/mois : 60Go en France, 8Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

utilisables depuis l'UE* et les DOM 9,99€/mois : 100Go en France, 12Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

Chacun de ces forfaits vous offrira la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter depuis la Métropole et les DOM, les pays de l'Union européenne, mais aussi depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

*UE/DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein

Auchan Télécom : les forfaits 20Go, 70Go et 80Go

Auchan Télécom, de son côté, met en avant trois séries limitées avec 20Go, 70Go et 80Go d'internet à prix cassés. Notez que ces derniers resteront valables même au-delà de la première année d'abonnement ! Pour en profiter, il vous faudra souscrire à l'une ou l'autre avant le 10 mai prochain, minuit.

Vous avez trois possibilités :

5,99€/mois : 20Go en France, 7Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 7,99€/mois : 70Go en France, 11Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 12,99€/mois : 80Go en France, 9Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Petit avantage si vous optez pour la série limitée 80Go : les deux premiers mois d'abonnement vous sont offerts, vous faisant ainsi économiser un peu plus de 25€ !

Avec l'ensemble de ces séries limitées, vous pourrez communiquer à votre guise en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement au sein de l'UE.

Prixtel : les forfaits neutres en CO2 à prix réduit

Prixtel met à disposition - également jusqu'au 10 mai inclus - ses trois offres neutres en CO2 à prix réduit les 12 premiers mois d'abonnement. De plus, vous apprécierez l'illimité pour l'ensemble de vos communications émises depuis la Métropole, les DOM et l'Union européenne.

Le forfait Le petit se présente comme suit :

jusqu'à 50Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

de 50Go à 60Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

de 60Go à 70Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Voici le détail du forfait Le grand :

jusqu'à 100Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 100Go à 120Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 120Go à 140Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

pendant 1 an puis 18,99€ 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Enfin, voici ce qu'il faut retenir de l'offre Le géant :

jusqu'à 140Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 140Go à 170Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

pendant 1 an puis 18,99€ de 170Go à 200Go : 15,99€/mois pendant 1 an puis 21,99€

pendant 1 an puis 21,99€ 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Cette dernière vous permet en outre de souscrire à l'option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois. Depuis la Métropole, vous pourrez aussi appeler sans vous limiter vers l'Amérique du Nord ainsi que les fixes de l'UE et des DOM.

SOSH : les séries limitées 5Go et 110Go dès 6,99€

L'opérateur Sosh vous laisse jusqu'au 12 mai, 9h00, pour souscrire à l'une de ses deux séries limitées. Vous apprécierez leur tarif préférentiel valable sans condition de durée !

L'une comme l'autre bénéficie de l'illimité pour communiquer à votre convenance depuis la Métropole, mais aussi depuis l'Europe et les DOM. Notez qu'avec Sosh, les communications émises depuis la métropole vers les DOM sont intégrées dans votre forfait mobile, évitant ainsi les mauvaises surprises sur votre facture mensuelle !

Idéal pour les petits budgets, le forfait 5Go est à 6,99€ par mois. Vous profiterez alors de 5Go en France métropolitaine et plus largement en Europe.

Pour davantage de data, vous pouvez opter pour la série limitée 110Go, dont le tarif s'élève à 16,99€ par mois. 110Go seront dédiés à votre connexion internet en France métropolitaine et 15Go seront fournis pour que vous puissiez rester connecté lors de vos voyages à travers l'UE et les DOM.