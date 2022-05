Realme annoncera les nouveaux smartphones realme 9 et realme 9 5G le 12 mai prochain

La marque realme vient d’annoncer qu’elle prendra la parole le 12 mai prochain pour présenter officiellement deux nouveaux téléphones portables, le realme 9 et le realme 9 5G. Ce sera l’occasion de connaître toutes les caractéristiques et les fonctionnalités proposées sur ces appareils ainsi que leur date de disponibilité et leur prix respectif.

Mi-février, realme annonçait plusieurs modèles de la série 9 dont le realme 9 Pro, le realme 9 Pro+ et l’entrée de gamme realme 9i. Une version spéciale du realme 9 Pro+ a été récemment présenté pour les fans de jeux vidéo et plus particulièrement de Free Fire avec le realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition. Et la marque de continuer à proposer des smartphones pour un public toujours plus séduit par des appareils disposant d’une configuration technique avancée contenu dans un design plutôt sage. Les modèles précédemment cités vont bientôt être rejoints par deux nouveaux dans la série realme 9. Justement, la marque doit officialiser le realme 9 et le realme 9 5G le 12 mai prochain lors d’une présentation en ligne. Celle-ci sera retransmise sur les réseaux sociaux du fabricant, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter.

Quelle configuration technique pour le realme 9 ?

Les smartphones realme 9 et realme 9 5G ne sont réellement des nouveautés puisqu’ils ont été annoncés depuis un mois environ en Inde. Ils y sont disponibles depuis quelques semaines maintenant. Nous connaissons donc l’intégralité de leurs fiches techniques et de leur design. Pour le realme 9, il s’agit d’un modèle 4G qui propose un design conventionnel avec un bloc d’optique installé dans le coin supérieur à gauche. Il contient trois capteurs : 108+8+2 mégapixels à l’arrière et un objectif de 16 mégapixels est disponible devant. L’écran utilise une dalle AMOLED 90 Hz sur 6,4 pouces à 1080x2400 pixels. Il est protégé contre les rayures avec la technologie Corning Gorilla Glass 5. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque. L’appareil est compatible Wi-Fi 5, Bluetooth mais pas NFC. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. La batterie a une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts. Le realme 9 est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 680 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage extensibles. Il fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0. Il mesure 160,2x73,3x8 mm pour un poids de 178 grammes.

La configuration technique du realme 9 5G n’a rien à voir avec celle du realme 9

De son côté, le realme 9 5G est un peu plus grand ayant des dimensions de 162,6x74,8x8,5 mm pour un poids de 188 grammes. Il fonctionne grâce au processeur MediaTek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128 Go extensibles. Il utilise un écran LCD IPS de 6,5 pouces à 90 Hz avec une définition de 1080x2400 pixels. Il dispose de trois capteurs photo : 48+2+2 mégapixels avec un capteur frontal de 16 mégapixels. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh supportant la charge 18 watts. Il est compatible 5G, Wi-Fi 5 et Bluetooth mais pas NFC. Il y a une prise audio jack et le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille, sur le profil. Le realme 9 5G est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0. Sa configuration est clairement moins intéressante que celle du realme 9 au profit d’un accès à la 5G. Il nous reste donc à patienter jusqu’au 12 mai où realme annoncera les dates de disponibilité des appareils ainsi que les prix et peut-être d’annoncer des offres de lancement.