Forfait mobile : Dernier jour pour les promos French Days signées RED by SFR

Ne passez pas à côté des forfaits en promotion chez RED by SFR pour changer d'abonnement de téléphone mobile ! Les offres French Days à prix réduit et sans condition de durée de cet opérateur sont encore disponibles jusqu'à ce soir 23h59. Découvrez ces promos dans cet article !

French Days : dernier jour pour les promos forfaits RED by SFR

Les offres RED by SFR pour les French Days arrivent à terme ce lundi 9 mai. Ce sont quatre offres mobiles à prix avantageux et sans limitation de durée qui sont disponibles jusqu'à ce soir minuit. De 5Go à 200Go d'internet, ces abonnements de téléphones sont proposés à partir de 5€ par mois. Par ailleurs, ces offres sont sans engagement, vous restez donc libre de résilier à tout moment et sans frais à débourser.

Ces forfaits mobiles fonctionnent sur le réseau 4G de SFR. Les trois plus gros abonnements avec 80Go, 120Go et 200Go sont disponibles en 5G en ajoutant l'option "vitesse 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois !

Quel forfait RED en promo dès 5€ par mois choisir ?

L'abonnement mobile le moins cher des quatre est idéal pour les petits utilisateurs d'internet. Ce forfait RED à 5€ par mois comprend en effet 5Go de données mobiles à consommer depuis la France métropolitaine. Si vous voyagez en Europe et DOM, cette offre mobile inclut 6Go supplémentaires.

Pour les plus gros consommateurs d'internet sur mobile, RED propose ces trois autres forfaits mobiles :

80Go en France métropolitaine, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM à 13€ par mois

en France métropolitaine, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM à 13€ par mois 120Go en France métropolitaine, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM à 15€ par mois

en France métropolitaine, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM à 15€ par mois 200Go en France métropolitaine, 17Go utilisables depuis l'UE et les DOM à 19€ par mois

Quelque soit le forfait mobile que vous choissirez, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS/MMS à volonté aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'étranger (UE/DOM).