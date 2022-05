Oppo Reno7 : une offre exclusive fait chuter son prix !

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone récent et performant, l’Oppo Reno7 devrait vous plaire. Il est encore plus abordable chez Cdiscount en ce moment car il est en promotion avec une remise immédiate de 30€. C’est bien chez ce marchand que vous le trouverez au meilleur prix aujourd’hui ! On vous explique tout de suite comment en profiter.

L’Oppo Reno7 est en promotion aujourd’hui à prix canon Envie d’un smartphone récent mais abordable ? La promotion concernant le tout nouvel Oppo Reno7, sorti le 21 avril dernier, est faite pour vous ! A peine disponible, il est déjà possible de trouver ce smartphone Oppo à petit prix. En effet, l’enseigne Cdiscount le propose avec une remise immédiate de 30€ ce qui fait chuter son prix en dessous de la barre des 300€. Son prix passe de 329€ à 299€ seulement. Même avec un budget raisonnable, vous pouvez vous faire plaisir avec un smartphone récent et performant. Chez Cdiscount, il est possible de payer son téléphone en 4 fois si vous en ressentez le besoin. Une livraison gratuite et rapide depuis la France est disponible. Ce produit est vendu et expédié par Cdiscount lui-même. Vous recevrez donc votre nouveau smartphone très rapidement. Une reprise gratuite de votre ancien téléphone vous est également proposée. Cela vous évitera de laisser trainer des vieux modèles au fond d’un tiroir. Les caractéristiques techniques du tout nouvel Oppo Reno7 L’Oppo Reno7 est un smartphone de milieu de gamme offrant un rapport qualité prix tout à fait satisfaisant. Il est équipé d’un écran Amoled Full HD+ de 6.43 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. Ce dernier propose une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Côté performance, le Reno7 embarque un processeur Snadragon 680 de chez Qualcomm épaulé par une RAM de 8 Go. 5 Go peuvent être convertis en RAM virtuelle supplémentaire pour améliorer les performances du mobile. Un espace de stockage interne de 128 Go est proposé sur ce modèle. Pour la photo, comptez sur un capteur grand-angle de 64 Mpx ainsi que sur un capteur de profondeur de 2 Mpx et un capteur macro de la même taille. A l’avant se trouve un capteur de 32 Mpx parfait pour réaliser des selfies.