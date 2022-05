Nouveau smartphone Sony Xperia 10 IV, léger et coloré pour séduire un large public

Juste après l’annonce de son prochain smartphone haut de gamme, le Sony Xperia 1 IV, la marque a également présenté le renouvellement du milieu de gamme avec le nouveau Sony Xperia 10 IV apportant quelques améliorations par rapport au précédent. En voici tous les détails.

Si le nouveau smartphone haut de gamme Sony Xperia 1 IV embarque tout ce que le fabricant sait faire de mieux en matière de téléphonie, de création et de divertissement multimédia, le Sony Xperia 10 IV est plutôt l’objet de compromis afin d’être suffisamment abordable et séduire un public aussi large que possible. Pour ce faire, il arrive avec un design plutôt conventionnel tout en hauteur, comme les autres modèles Xperia afin de satisfaire aux exigences de l’écran au format 21:9. Il est proposé en noir, vert menthe, lavande et blanc. Il est très légèrement plus petit que son prédécesseur, soit 153x67 mm contre 154x68 mm pour le Xperia 10 III. Il ne pèse que 161 grammes ce qui en fait l’un des plus légers du marché. Pourtant sa batterie est plus importante, 5000 mAh, comme le Xperia 1 IV mais 500 mAh de plus que le Xperia 10 III ce qui doit lui offrir une meilleure autonomie.

Sony Xperia 10 IV, on reprend pas mal de composant du précédent

Le Sony Xperia 10 IV reprend l’écran de son prédécesseur, soit une dalle AMOLED de 6 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2520 pixels et avec une fréquence de rafraîchissement de seulement 60 Hz là où même certains mobiles d’entrée de gamme proposent du 90 Hz. L’appareil est compatible 5G et propose du Wi-Fi 5 802.11ac. Il est aussi NFC et dispose d’une prise audio jack pour brancher un casque. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille comme les autres Xperia. Il est certifié IP68 donc totalement résistant à l’eau et à la poussière. Alors que le Xperia 10 III disposait d’une puce Snapdragon 690, le Xperia 10 IV bénéficie de la version Snapdragon 695 plus récente et plus performante. Elle est associée à 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128 Go extensibles. Enfin, pour la partie photo, le mobile dispose de trois capteurs au dos avec un module principal de 12 mégapixels et deux autres objectifs de 8 mégapixels chacun. Le premier est stabilisé qui agit aussi bien en photo qu’en vidéo pour limiter les bougés. Pour les selfies, comme le précédent, il dispose d’un capteur de 8 mégapixels à l’avant.

Le nouveau smartphone Sony Xperia 10 IV sera animé par Android 12 et disponible à partir de mi-juin pour un prix de 499 €.