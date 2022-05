Forfait mobile : deux promos 40Go à 4.90€ par mois, laquelle choisir ?

À la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Ça tombe bien, dans cet article vous découvrirez notre duel de forfaits à moins de 5€ par mois et avec 40Go mis en avant par les opérateurs Syma Mobile et Prixtel ; sans engagement et en promotion jusqu'à ce soir et demain !

Les offres promotionnelles de Syma Mobile et Prixtel Les promotions de Syma Mobile et Prixtel sont toutes deux sans engagement, vous permettant de résilier l'un ou l'autre de votre abonnement mobile dès que souhaité et sans frais. Chez Syma Mobile, votre forfait 40Go est valable jusqu'à demain soir, 23h59, à 4,90€ par mois sans condition de durée ! Vous profiterez de 40Go en France et de 4Go (inclus) lors de vos séjours à l'étranger*. L'illimité sera de mise pour communiquer sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis l'UE* et les DOM. Du côté de Prixtel, le forfait Le petit est encore disponible, mais seulement jusqu'à ce soir, 23h59. Pour surfer sur le net à hauteur de 40Go (premier palier data) en France, il vous faudra vous acquitter de 4,99€ par mois - au lieu des 9,99€ initialement facturés ! Vous bénéficiez en effet de 5€ de remise mensuelle la première année d'abonnement sur l'ensemble des paliers data du forfait Le petit. 10Go sont dédiés à votre connexion dans les DOM et au sein de l'UE, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe globale. *UE/DOM, Islande, Norvège, Liechtenstein Forfait 40Go : Syma Mobile ou Prixtel ? Voici nos critères de sélection pour vous aider dans votre choix : Le prix : à 9 centimes près, les tarifs sont identiques. Cependant, l'offre de Syma Mobile est pérenne contrairement au forfait Le petit qui bénéficie d'une réduction seulement un an. La flexibilité : seul Prixtel propose un forfait flexible vous permettant - selon vos besoins et envies - de profiter de 50Go ou de 60Go à moins de 10€ par mois (tarifs à prix réduits 1 an). La data à l'étranger : le forfait Le petit est plus avantageux si vous voyagez à l'étranger avec ses 10Go contre les 4Go fournis par Syma Mobile. L'ouverture des communications vers les DOM : le forfait de Syma Mobile vous permettra de communiquer sans compter depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM. Avec le forfait Le petit, ces communications seront facturées en hors-forfait. Les petits plus : C'est selon vos goûts ! Le forfait Le petit est neutre en CO2. Le forfait de Syma Mobile offre la possibilité de souscrire à diverses options payantes au gré de vos envies.