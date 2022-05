Avec -24% de réduction, le Xiaomi Redmi Note 11 est incroyablement moins cher !

Si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour un smartphone Xiaomi pas cher, nous avons trouvé ce qu’il vous faut. Le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11 est à tout petit prix chez Rakuten en ce moment. Grâce à une réduction de -24%, son prix passe en dessous de la barre des 190€. Voici le détail de cette offre incroyable.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est en promotion à 189€ seulement

Le bon plan du jour pour un smartphone pas cher se trouve chez Rakuten ! C’est bien sur le site internet de cette enseigne que vous pourrez acheter le tout dernier Xiaomi Redmi Note 11, sorti il y a moins de 6 mois, au meilleur prix. Grâce à une réduction immédiate de -24%, son prix chute drastiquement. Il est possible d’acheter le Redmi Note 11 à 189€ au lieu de 249€. Il fait parti de notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200€ car il offre un rapport qualité-prix imbattable.

En plus, Rakuten vous offre 9.45€ sur votre cagnotte pour vous remercier de votre achat. Vous pourrez de nouveau vous faire plaisir avec ce cadeau lors d’une prochaine commande. Ce smartphone neuf vous sera expédié gratuitement et rapidement à domicile par Rakuten l’enseigne elle-même.

Une fiche technique solide pour le Xiaomi Redmi Note 11

Le Xiaomi Redmi Note 11 en promotion est de couleur bleue crépuscule. Il pèse 179 g et mesure 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il est protégé contre les dépôts de poussière et la pluie. Le smartphone Redmi Note 11 intègre un écran Amoled de 90 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,43 pouces et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Le portable opte pour une puce Snapdragon 680. Ce SoC possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 610. La RAM de ce dernier est de 4 Go. Il possède un espace de stockage de 128 Go. Sur le plan connectivité et réseau, le mobile a la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). Android 11 est installé sur l'appareil. Sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh est compatible avec une charge rapide de 33 W.

Le Redmi Note 11 embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise, lui, par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le troisième objectif arrière, il intègre une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière est doté pour sa part de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f2. 4. Quant à lui, l'objectif avant est doté de 13 Mpx de résolution. Capturez vos clips vidéo en 1080p. Cet appareil embarque également un stabilisateur électronique.