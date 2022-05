Oneplus Nord CE 2 Lite 5G vs Redmi Note 11 Pro 5G : lequel choisir ?

Si vous hésitez entre un Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G et un OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, voici quelques éléments de comparaison qui devraient vous aider à y voir plus clair afin de choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Concernant le design des deux smartphones comparés aujourd’hui, le Xiaomi propose des profils plats à angles droits mais assez arrondis malgré tout pour proposer une excellente prise en main. Son bloc d’optiques, à l’arrière, est relativement discret ce qui est aussi le cas sur le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Ce dernier propose des formes plus conventionnelles. Des deux, c’est le OnePlus qui est le plus léger avec 195 grammes sur la balance contre 202 grammes pour le Xiaomi. Il est toutefois plus épais : 8,5 mm contre 8,1 mm pour le Redmi Note 11 Pro 5G. Les deux appareils profitent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh autorisant une bonne autonomie mais c’est le Xiaomi qui se charge le plus rapidement supportant la charge à 67 watts contre 33 watts pour le OnePlus.

Performances équivalentes pour les deux smartphones

Les deux smartphones comparés aujourd’hui sont équipés de la même puce, soit un Qualcomm Snapdragon 695 avec 6 Go de mémoire vive pour les deux sachant qu’une version avec 8 Go pour le OnePlus est également disponible. Ils proposent 128 Go d’espace de stockage interne mais seul le Xiaomi peut supporter une carte mémoire micro SD pour enregistrer plus de données. En termes de connectivité, les deux mobiles sont équivalents puisqu’ils proposent une compatibilité 5G, du Wi-Fi 5 802.11 ac, du NFC, du Bluetooth et une prise audio jack pour brancher un casque. Ils supportent deux cartes SIM maximum et disposent d’un lecteur d’empreinte digitale installé sur le bouton de mise en veille, sur le profil. Le Xiaomi a, en plus, un émetteur infrarouge qui permet de le transformer en une télécommande universelle. Il est résistant aux éclaboussures.

De l’AMOLED contre du LCD et une configuration photo plus poussée

L’écran du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est plus intéressant que celui du OnePlus. En effet, il s’appuie sur une dalle AMOLED contre du LCD et propose une diagonale de 6,67 pouces contre 6,59 pouces pour la même définition, soit 1080x2400 pixels et donc une très légère avance en termes de lisibilité. Les deux profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz pour les jeux vidéo. Enfin, pour la partie photo, le Redmi Note 11 Pro 5G s’illustre à nouveau proposant une configuration 108+8+2 mégapixels contre un capteur 64 mégapixels accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels sur le OnePlus. Les deux disposent d’un objectif de 16 mégapixels à l’avant, derrière un poinçon dans le coin supérieur gauche pour le OnePlus et au centre, en haut pour le Redmi Note 11 Pro 5G.