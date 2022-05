Où acheter le Xiaomi 12 Pro à prix canon et 304€ moins cher aujourd’hui ?

La version pro du tout dernier smartphone premium du constructeur Xiaomi est déjà en promotion ! Si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour acheter le Xiaomi 12 Pro à petit prix, nous avons trouvé l’offre qu’il vous faut. Actuellement, c’est chez Rakuten que vous le trouverez au meilleur prix. Découvrez vite à quel prix vous allez pouvoir vous faire plaisir.

Le Xiaomi 12 Pro est 304€ moins cher chez Rakuten

Après vous avoir présenté la promotion faisant chuter le prix du OnePlus Nord 2T 5G, c’est maintenant au tour du Xiaomi 12 Pro d’être mis à l’honneur. Ces deux smartphones très récents sont déjà en promotion pour votre plus grand bonheur. Vendu par le constructeur à 1099€, il est tout de même possible d’acheter le Xiaomi 12 Pro 304€ moins cher. Pour profiter de ce bon plan, c’est sur le site internet de Rakuten qu’il faut se rendre. Parmi les bons plans smartphones proposés par l’enseigne, vous pourrez acheter le 12 Pro à 795€ seulement ! Ce téléphone neuf vous donnera entière satisfaction.

En plus chez Rakuten, chaque achat vous rapporte de l’argent. Effectivement votre Xiaomi 12 Pro vous permettra de recevoir gratuitement 39.75€ sur votre cagnotte. Cette dernière sera parfaite pour vous faire à nouveau plaisir sur le site. Bénéficiez également de la livraison gratuite à domicile et d’un paiement en plusieurs fois si vous en avez besoin. Vous pouvez régler votre futur téléphone à partir de 45.30€ par mois.

Toutes les caractéristiques incontournables du Xiaomi 12 Pro

Le Xiaomi 12 Pro en promotion est bleu. Il a un poids de 204 g et mesure 163.3 x 74.6 x 8.16 mm. L'écran AMOLED du smartphone 12 Pro est équipé d'une définition de 2400 X 1080 px, de 6,73 pouces de diagonale et de 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et de la reconnaissance faciale.

Sous le capot, l'appareil opte pour une puce Snapdragon 8 Gen 1, l’une des plus puissantes du marché. Cette dernière intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Elle est par ailleurs dotée d'une puce graphique Adreno 730. Le portable offre un espace de 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). Le portable tourne avec la version Android 12. Sa batterie d'une capacité de 4 600 mAh est compatible avec la charge rapide 120 W ou la charge sans fil.

Pour les photographes passionnés, le 12 Pro embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.9. Quant à lui, le deuxième objectif arrière possède 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.9. Le dernier objectif arrière possède pour sa part 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Quant à l’objectif avant, il se caractérise par une résolution de 32 Mpx. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique. Lisez ou éditez vos clips vidéo en 8K@24 fps.