Moins de 48h pour profiter des forfaits 110 Go et 130 Go à partir de 7.90€ !

Si vous n'avez pas craqué pour les offres promotionnelles de Syma Mobile, il est encore temps ! 100Go et 130Go à moins de 10€ par mois, ces promotions sont disponibles jusqu'à demain soir, 23h59 ; venez les (re)découvrir dans cet article !

Une offre mobile complète à prix cassé

Syma Mobile avait mis en avant depuis quelques jours déjà deux forfaits avec 100Go et 130Go d'internet à prix cassé. Encore disponibles jusqu'à demain, 23h59, vous pourrez apprécier de nombreuses garanties que nous vous détaillons en seconde partie d'article pour moins de 10€ par mois !

Sans engagement, sachez que vous aurez l'opportunité de résilier l'un ou l'autre de ces forfaits à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

En outre, si vous souhaitez agrémenter votre offre mobile au gré de vos envies et de vos besoins, l'opérateur met également à votre disposition des options payantes, dont le tarif mensuel s'élève entre 4€ et 20€. Vous pourrez activer ou désactiver ces dernières en quelques clics d'un mois à l'autre. "Appels illimités", "International", "Internet 10Go en 4G" ou encore "Appels & SMS illimités + 5G depuis USA" sont quelques exemples des possibilités qui s'offrent à vous.

Forfaits 100Go et 130Go dès 7,90€

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous profiterez de l'illimité pour communiquer aussi bien depuis l'Union européenne (DOM et Métropole inclus) que depuis l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Notez que depuis la France métropolitaine, vous pourrez appeler et envoyer vos messages à votre convenance vers l'ensemble des DOM. De plus, les forfaits 100Go et 130Go vous permettent de bénéficier gratuitement de l'option "appels internationaux".

Le forfait 100Go de Syma est au prix de 7,90€ par mois, même au-delà de la première année d'abonnement ! Vous pourrez alors surfer sur le net à hauteur de 100Go depuis la France métropolitaine et utiliser jusqu'à 6Go(inclus) depuis l'Union européenne, les DOM, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Le forfait 130Go vous coûtera, quant à lui, la somme de 9,90€ par mois. Vous apprécierez les 130Go dédiés à votre connexion en France métropolitaine et les 7Go (inclus) fournis afin que vous puissiez naviguer sur la toile depuis les destinations précitées. Ce forfait vous ouvre par ailleurs la possibilité de souscrire à l'option "réseau 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois !