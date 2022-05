Dernier jour de promotions chez RED by SFR pour des forfaits mobiles à prix canon !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile, c'est le moment de profiter des offres promotionnelles de RED by SFR ! De 5Go à 200Go d'internet à moins de 20€ par mois, l'illimité pour communiquer, sans engagement... ces offres sont encore disponibles, mais seulement jusqu'à ce soir, 23h59 ; découvrez-les en détail dans cet article !

Les promotions forfaits mobiles signées RED

Si vous vous décidez avant ce soir, minuit, vous pouvez encore profiter des offres de RED by SFR : quatre forfaits mobiles à des tarifs avantageux ! De 5Go à 200Go d'internet, ces offres sont sans engagement, vous permettant de résilier dès que vous le souhaitez et sans frais votre abonnement.

Deux options sont disponibles pour agrémenter votre offre mobile. La première est l'offre "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" à 5€ par mois. Disponible avec tous les forfaits RED proposés, cette option vous permettra de profiter de 20Go lors de vos séjours en Europe (UE/DOM) et en outre-Atlantique (USA/Canada), mais aussi de communiquer comme bon vous semble depuis ces destinations !

La seconde option concerne la "vitesse 5G", valable avec les forfaits 80Go, 160Go et 200Go, dont le tarif s'élève également à 5€ chaque mois.

De 5Go à 200Go à moins de 20€

Idéal pour les petits budgets, le forfait 5Go est à 5€ par mois. Il vous offre 5Go depuis la France métropolitaine et vous permet d'utiliser jusqu'à 6Go supplémentaires lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et des DOM.

Pour bénéficier davantage de data, vous avez le choix parmi trois offres en promotion, à commencer par le forfait 80Go à 12€ par mois. Vous profiterez alors de 80Go en France métropolitaine et de 12Go à l'étranger (UE/DOM).

Vous pouvez aussi opter pour le forfait 160Go pour 3€ supplémentaires, soit à 15€ par mois. Lors de vos voyages à travers l'UE et les DOM, vous pourrez disposer de 16Go.

Enfin, l'offre RED by SFR avec le maximum de data est à 19€ par mois. Vous pourrez alors surfer sur le net à hauteur de 200Go en France métropolitaine et vous connecter en toute sérénité depuis l'UE et les DOM grâce aux 17Go dédiés à cet usage !