Forfait mobile pas cher : nouveau bon plan de l'opérateur Free Mobile

Vous voulez économiser sur votre facture mobile ? L'opérateur Free Mobile propose un nouveau bon plan valable jusqu'au 28 juin. Découvrez cette Série Limitée dans les lignes qui suivent :

Nouvelle série limitée Free Mobile : 90Go à 11,99 €/mois !

La nouvelle Série Limtiée, Free Mobile arrivée ce matin est disponible jusqu'au 28 juin inclus. Cette offre promotionnelle vous permet de profiter d'un forfait pas cher avec une confortable envelope Web. Cet abonnement est vendu au super tarif de 11,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 19,99 €/mois. A l'issue des 12 premiers mois, vous profiterez des prestations comprises avec l'offre haut de gamme de l'opérateur décrite plus bas.

Pour ce qui est des services, ce forfait Free Mobile sans engagement inclut 90Go de 4G/G4+ en France et 10 Go de data depuis les Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Vous profiterez également des appels, SMS et MMS en illimité dans l'hexagone et en voyage en UE et DOM. Enfin, les consommateurs pourront bénéficier d'un accès gratuit au service Free Ligue 1 - Uber Eats.

Le forfait illimité 210Go au bout d'un an

La série Limitée bascule automatiquement à l'issue des 12 premiers sur le forfait Free 5G à 19.99€. Celui le plus haut de gamme du catalogue est facturé chaque mois 19.99€ par mois ( tarif préférentiel pour les abonnés Freebox).

Ce forfait mobile inclut 210Go de données mobiles ou encore data illimtiée pour les clients Freebox. Les données mobiles sont valables sur le réseau 4G/5G de Free Mobile en France métropolitaine. A l'étranger, vous pourrez naviguer sur le net jusqu'à hauteur de 25Go par mois depuis plus de 70 destinations.

Pour la partie communications, les appels sont illimités depuis la métropole vers les mobiles et fixes en France, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS sont illimités en France ainsi que les SMS vers les DOM. Depuis l'Europe, DOM, USA, Canada, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Israël, vous pourrez appeler et échanger des textos et photos sans compter .