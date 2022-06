Trois Smartphones à prix sacrifiés pour les soldes d'été : Galaxy A53, Xiaomi 12x et iPhone 13

Vous souhaitez profiter des soldes pour vous offrir un nouveau smartphone mais hésitez entre le Samsung Galaxy A53, le Xiaomi 12X et l’iPhone 13 ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix et sélectionner celui qui est vraiment fait pour vous.

Le design de l’iPhone 13 est remarquable, bien différent de celui de ses concurrents du jour avec des lignes épurées et un bloc d’optiques dépassant légèrement dans le coin supérieur gauche. Les Xiaomi 12X et Samsung Galaxy A53 5G profitent de lignes plus arrondies. Le bloc d’optiques du Samsung est très discret. De tous, c’est l’iPhone 13 qui est le plus léger avec 174 grammes sur la balance contre 176 grammes pour le Xiaomi 12X et 189 grammes pour le Galaxy A53 5G. C’est aussi le plus fin. Il dispose d’une batterie de 3227 mAh contre 4500 mAh pour le Xiaomi et 5000 mAh pour le Samsung sachant que c’est le 12X qui se recharge le plus rapidement supportant la charge à 67 watts contre 25 watts chez Samsung et une puissance inconnue pour la marque à la pomme avare de communication dans ce domaine.

Samsung Galaxy A53 5G acheter au meilleur prix Rakuten

309,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 339,12 € acheter Fnac Marketplace

Rue du Commerce 378,29 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

Quel est le meilleur écran et lequel offre le plus de puissance ?

Les trois smartphones sont équipés d’un écran AMOLED de 6,1 pouces l’iPhone 13, de 6,28 pouces pour le Xiaomi 12X et de 6,5 pouces pour le Samsung. Les deux premiers supportent les formats HDR10+ et Dolby Vision ce qui n’est pas le cas du Galaxy A53 5G. L’écran de l’iPhone 13 plafonne à une fréquence de 60 Hz contre 120 Hz pour les deux autres. Ils sont tous les trois compatibles 5G. Le Wi-Fi 6 est disponible pour les iPhone 13 et Xiaomi 12X alors que le Samsung doit se contenter du Wi-Fi 5, moins performant. Le Samsung et le mobile Apple sont étanches à l’eau et à la poussière ce qui n’est pas le cas du Xiaomi 12X qui propose, pour sa part, un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Les performances sont clairement du côté de l’iPhone 13 avec son chipset Apple contre un Snapdragon 870 installé sur le Xiaomi 12X et un Samsung Exynos 1280 pour le Galaxy A53 5G. Enfin, pour la partie photo, le Xiaomi 12X profite d’une configuration de 50+13+5 mégapixels contre deux 12 mégapixels dont un stabilisé sur l’iPhone 13 et 64+12+5+5 mégapixels au dos du Galaxy A53 5G. Pour les selfies, ce dernier, comme le Xiaomi 12X dispose d’un module de 32 mégapixels contre un capteur de 12 mégapixels à l’avant de l’iPhone 13.