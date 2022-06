Un realme GT Neo 3 Thor Love and Thunder en édition limitée bientôt lancé

La marque realme aime décliner ses smartphones et pour tenter les fans de dessins animés, de séries ou de films, proposent des éditions limitées. Une version spéciale du realme GT Neo 3 Thor Love and Thunder sera lancé le même jour que la sortie du film en Inde, le 7 juillet.

Récemment, realme annonçait la disponibilité prochaine, dès le 8 juillet d’une version spéciale du realme GT Neo 3 avec le realme GT Neo 3 Dragon Ball Z Edition que nous avons pu prendre en main afin de détailler le contenu de sa boîte et les caractéristiques ainsi que l’interface aux couleurs du dessin animé japonais. Une version dédiée à la série Naruto est proposée uniquement pour le marché chinois mais, à termes, le fabricant ne s’interdit pas de la rendre disponible en France aussi. En attendant, c’est par la voie du réseau social Twitter que l’on apprend que la marque va prochainement commercialiser une autre déclinaison cette fois-ci dédiée à un film de la franchise Marvel.

C’est realme qui le dit !

En effet, Madhav Sheth qui est le vice-président de realme a publié un message sur le réseau social Twitter afin de montrer une toute petite partie de ce qui sera la prochaine déclinaison du realme GT Neo 3 avec la version dédiée au film Marvel Thor Love and Thunder qui sera à l’affiche début juillet en Inde. Après une première collaboration en 2019 avec les Studios Marvel pour une version du realme X Spider-Man Edition, c’est donc au tour de Thor d’être associé au constructeur. Cette version spéciale sera fabriquée en nombre limité. Elle profitera d’un châssis spécial notamment et d’une coque arrière qui devrait reprendre le thème de la franchise. L’appareil sera très certainement livré avec quelques goodies et une boîte personnalisée. L’interface sera aussi retravaillée pour être aux couleurs du film.

Techniquement parlant

Vu que le realme GT Neo 3 est proposé en version capable de supporter la charge à 80 ou 150 watts, il faut s’attendre à ce que la version realme GT Neo 3 Thor Love and Thunder Limited Edition puisse accepter la charge à 150 watts, la plus rapide. Pour les autres caractéristiques, vu que les autres mobiles conservaient l’intégralité de leur fiche technique par rapport aux versions standards, nous ne voyons pas pourquoi le fabricant changerait son fusil d’épaule pour ce modèle. Nous nous attendons donc à un écran de 6,7 pouces AMOLED FHD+ 120 Hz avec lecteur d’empreinte digitale dessous, un processeur MediaTek Dimensity 8100 associé à 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Une batterie de 4500 mAh devrait alimenter le tout ainsi que la configuration photo qui serait de 50+8+2 mégapixels avec un capteur principal stabilisé Sony IMX766.