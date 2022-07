Top 3 des forfaits mobiles 90Go dès 6.90€ avec Free Mobile, Syma Mobile et Auchan Telecom

Vous êtes à l'affût d'un bon plan pour changer de forfait mobile ? Alors notre article devrait vous intéresser : on vous présente un top 3 des forfaits 90Go sans engagement et en promotion mis en avant par les opérateurs Syma Mobile, Free Mobile et Auchan Telecom. Ces derniers sont encore disponibles jusqu'à ce mardi 5 juillet, 23h59 !

Syma Mobile et son offre 90Go à 6,90€

Chez Syma Mobile, le forfait Le six est à 6,90€ par mois et vous permet de profiter de 90Go pour surfer sur le net en France métropolitaine.

Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM, mais aussi en Norvège, en Islande ou encore au Liechtenstein, vous pourrez vous connecter à hauteur de 5Go (inclus) et profiter de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble.

Sachez que cette garantie est également valable pour les communications émises depuis la Métropole vers les numéros métropolitains ainsi que vers ceux des DOM. Vous pourrez par ailleurs profiter gratuitement de l’option « appels internationaux ».

Free Mobile et sa série Free 90Go à 8,99€

Free Mobile met en avant sa série Free avec 90Go d'internet en France métropolitaine. Pour en profiter, il vous faudra verser la somme de 8,99€ par mois. Pour rappel, cette série Free évoluera de manière automatique au terme de la première année d'abonnement vers le forfait Free 5G qui vous offrira davantage de garanties (tarif mensuel variable entre 9,99€ et 19,99€).

Avec la série Free, vous pourrez naviguer sur la toile même lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM, et ce, à hauteur de 10Go. L'opérateur prévoit l'illimité afin que vous puissiez appeler et envoyer vos messages autant que souhaité partout en Europe. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez communiquer comme suit :

appels illimités vers la Métropole et les DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

Auchan Télécom et sa série limitée 90Go à 6,99€

Quant à la série limitée proposée par Auchan Télécom, elle est au prix de 6,99€ par mois. En souscrivant à cette offre mobile sans engagement, vous apprécierez les 90Go pour votre usage internet en France métropolitaine ainsi que les 14Godédiés à votre connexion en Europe et dans les DOM.

En ce qui concerne les communications, vous bénéficierez de l'illimité aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les DOM. Sachez toutefois que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM ne sont pas compris dans votre offre mobile et seront donc facturés au tarif en vigueur.