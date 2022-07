Dernier jour pour profiter de la promo Free Mobile 90Go à 8,99€ par mois !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer de forfait mobile, vous devriez apprécier la série Free de Free Mobile ! Celle-ci est encore disponible jusqu'à ce soir, 23h59 et vous offre jusqu'à 90Go pour 8,99€ par mois ; nous la présentons en détail dans cet article !

Free Mobile et sa série Free

L'opérateur avait lancé le 22 juin dernier une nouvelle série Free avec 90Go d'internet en France métropolitaine pour la somme de 8,99€ par mois ! Valable un an, la série Free évolue au terme des 12 premiers mois d'abonnement vers le forfait Free 5G.

Ce dernier est au prix de 19,99€ par mois et bénéficie d'un tarif préférentiel pour les clients Freebox (15,99€/mois) et Freebox Pop (9,99€/mois). Vous pourrez par ailleurs profiter davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus élevée - voire illimitée - avec la 5G en France, 25Go depuis l'étranger ou encore l'accès gratuit au service Free Ligue 1 - Uber Eats !

La série Free comme le forfait 5G sont sans engagement, vous permettant de résilier à tout moment et sans frais votre abonnement de téléphonie mobile.

Les garanties de la série Free

Avec ce forfait sans enagegement à 8,99€ par mois, vous bénéficierez de 90Go ainsi que du Free WiFi illimité pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine.

Vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger ? Qu'il s'agisse de séjours professionnels ou de voyages-vacances avec vos proches, l'opérateur vous fournit jusqu'à 10Go afin que vous puissiez rester connecté même depuis l'Europe et les DOM.

Depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez utiliser cet avantage de la manière suivante :