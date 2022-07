Forfait mobile pas cher : Le bon plan de l'opérateur Free Mobile à saisir immédiatement

Le bon plan forfait mobile pas cher de l'opérateur Free Mobile arrive à son terme. Vous avez effectivement jusqu'à ce soir mardi 19 juillet minuit pour craquer pour la série limitée 90Go à prix canon. Faites vite !

La série Free Mobile : 90Go à moins de 10€

La série Free Mobile lancée à l'occasion des soldes d'été prend fin cemardi 19 juillet minuit. Si vous souhaitez bénéficier d'un forfait mobile complet à prix avantageux, cette offre avec 90Go d'internet en France métropolitaine à moins de 10€ est parfaite.

Pour rentrer dans les détails, le tarif promotionnel de 9.99€ par mois est appliqué la première année d'abonnement avant d'évoluer vers le forfait Free 5G au prix de 19.99€.

Pour ce qui est des services,vous profiterez donc de 90Go de 4G en France métropolitaine (débit réduit au-delà) ainsi que 12Go pour utiliser l'internet depuis votre Smartphone en Europe et dans les DOM.

En matière de communications, cette offre vous permettra de communiquer sans compter depuis l'Union européenne et DOM. Depuis la métropole, vous disposerez des appels illimités vers la Métropole et les DOM ( hors Mayotte) ainsi que les SMS illimités vers la France et les DOM et les MMS à volonté dans l'hexagone. Enfiin, Free vous offre un accès premium à l'application Free Ligue 1.

Le forfait 5G de Free à l'issue de la première année

Les clients de la série Free Mobile migre automatiquement à l'issue des 12 premiers sur le forfait Free 5G à 19.99€ par mois ou à tarif réduit pour les abonnés Freebox.

Avec ce forfait mobile, vous profiterez de 210Go d'internet mobile sur le réseau 4G/5G de Free ou encore data illimtiée si vous détenez une Freebox. A l'étranger, vous disposerez d'une enveloppe Web de 25Go par mois depuis plus de 70 destinations.

Pour la partie communications, Free Mobile offre :