Cet iPhone SE 2020 d’Apple est vraiment moins cher pendant les soldes !

Envie d’un iPhone sans avoir un budget très élevé ? Même si le constructeur Apple ne propose que rarement des promotions sur ces smartphones vous pouvez compter sur Boulanger pour vous offrir un iPhone SE 2020 reconditionné et en excellent état tout en profitant d’une réduction de -14%. Ainsi offrez-vous un iPhone performant pour moins de 300€. Voici tous les détails de cette offre vraiment très intéressante.

Achetez l’iPhone SE 2020 d’Apple pour moins de 300€

C’est le dernier jour pour profiter des bons plans des soldes d’été pour acheter un iPhone en promotion. Les soldes se terminent ce soir à 23h59 ! Il n’est pas donc pas trop tard pour bénéficier des -14% de réduction qui font chuter le prix de l’iPhone SE 2020. L’enseigne Boulanger propose ce modèle reconditionné et en excellent été avec une remise immédiate de 50€. Ainsi au lieu de payer cet iPhone SE 2020 349€, offrez-le vous pour 299€ seulement. Un iPhone de cette qualité à moins de 300€, c’est vraiment le bon plan du jour à ne pas rater !

Craquez pour un iPhone reconditionné c’est un bon geste pour réduire votre impact sur l’environnement. Certifié en excellent état, vous ne serez pas déçu de votre achat. Si vous choisissez le retrait en magasin, une protection d’écran vous sera offerte. Un petit bonus pour protéger votre téléphone dès sa réception.

La fiche technique de l’incontournable iPhone SE 2020

L’iPhone SE 2020 reconditionné proposé en promotion est noir. Il pèse 148 g et mesure 138.4 x 67.3 x 7.3 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une protection contre la poussière et l'eau. L'iPhone SE est un smartphone équipé d'un écran LCD de 60 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 4,70 pouces et de 1334 X 750 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale.

L'appareil opte pour une puce A13 Bionic, appuyée par une RAM de 3 Go et par un espace de stockage de 64 Go. L'appareil a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,65 GHz ainsi qu'une puce graphique Intégrée. Sur le plan connectivité et réseau, le portable possède la 4G, ainsi que le wifi 802.11 ax 6 with MIMO. Le mobile utilise iOS. Ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 1 821 mAh. Pour charger votre portable en un rien de temps, ce smartphone est doté de la charge sans fil et de la charge rapide.

Deux objectifs sont présents sur l'iPhone SE pour vos photos et vidéos, un à l'arrière et un module frontal pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. L'objectif avant intègre pour sa part une résolution de 7 Mpx. Grâce à cet appareil, éditez ou lisez vos clips vidéo en 4K. Un stabilisateur optique vous assurera des photos d'exception.