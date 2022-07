Samsung : près de 10 millions d’unités de smartphones pliants ont été expédiés en 2021

Il semble que les smartphones pliants séduisent de plus en plus d’utilisateurs. En effet, l’un des responsables de la marque Samsung, l’un des pionniers dans ce domaine a récemment publié un article indiquant que le temps des pliants était venu, estimant à près de 10 millions le nombre d’unités expédiés dans le monde l’année dernière.

Le géant sud-coréen qui fait figure de pionnier dans le domaine de la fabrication des smartphones pliants même si ce n’est pas le tout premier constructeur à avoir sorti un tel appareil, s’apprête à dérouler le tapis rouge pour deux nouveaux mobiles qui seront officialisé le 10 août prochain, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4. L’un des plus hauts responsables de la marque dans la division mobile, Dr TM Roh a récemment publié un message affirmant que le temps des smartphones pliants était maintenant puisque de plus en plus d’utilisateurs sont séduits par ces appareils.

Smartphones pliants : un marché en progression de 300%

Selon le Dr TM Roh, il y a trois ans, les smartphones pliants Galaxy pouvaient se résumer à un mot : radical. Toutefois, il est rapidement devenu clair que ce design révolutionnaire et flexible s’intégrerait parfaitement dans les modes de vie modernes et ce qui était alors une nouveauté est maintenant l’un des choix préférés de millions de personnes. Il affirme que l’industrie a expédié près de 10 millions de smartphones pliants dans le monde en 2021 soit une hausse de 300% par rapport à l’année précédente. Toutefois, il faut aussi savoir que Samsung pourrait légèrement surestimer ce marché puisque d’autres sources, comme Display Tech Analyst ou IDC mentionnent plutôt des chiffres de, respectivement, 7,9 millions et 7,1 millions d’unités de smartphones pliants expédiés en 2021. Il faut aussi rapporter ces chiffres au nombre total de smartphones expédiés sachant que Samsung, seul a livré 272 millions de mobiles rien qu’en 2021.

Samsung très largement en tête sur le marché des mobiles pliants

Toujours d’après le Dr TM Roh, Samsung est largement en tête sur le marché des mobiles pliants avec 87,8% des mobiles de ce genre expédiés suivi par la marque chinoise Huawei avec 9,3% de parts des expéditions. Ces deux firmes sont suivies par Xiaomi (2,4%), Royole (0,3%, la toute première marque à proposer un smartphone pliant) et Oppo (0,2%). Si on se projette, les estimations d’expéditions de smartphones pliants seraient de 27,6 millions d’unités en 2025, selon IDC. Dans cette perspective, il est donc normal que Samsung fasse tous les honneurs à ses prochains mobiles Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 même si ces modèles ne devraient avoir que peu de différences avec les précédents. L’idée pour le fabricant sud-coréen est de continuer à occuper ce terrain des pliants avec toute la force marketing dont elle sait faire preuve en attendant celle, et non des moindres, d’Apple qui, de son côté, prépare des concepts de smartphones pliants. Il est effectivement possible que lorsque le fabricant américain rentrera dans le jeu, les cartes soient sérieusement rebattues.

