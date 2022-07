Zenfone 9 vs Zenfone 8 : les différences !

Le nouveau smartphone haut de gamme Asus Zenfone 9 est maintenant officiel. Mais quelles sont les différences avec son prédécesseur, le Zenfone 8 ? Voici quelques éléments de comparaison pour savoir si vous devez craquer ou non.

Le design du nouveau smartphone Asus Zenfone 9 est assez carré notamment au niveau des profils qui se présentent plus plats que ceux du Zenfone 8 qui offrent des bords plus arrondis. Le format du nouveau téléphone est 2% plus compact que son prédécesseur. Il mesure effectivement 146,5 mm de haut contre 148 mm pour le Zenfone 8 pour 68,1 mm de large contre 68,5 mm précédemment. Par contre, le Zenfone 9 est très légèrement plus épais puisqu’il présente un profil de 9,1 mm contre 8,9 mm pour le Zenfone 8. Tous les deux ont le même poids, soit 169 grammes ce qui est léger par rapport à la concurrence lorsqu’on sait que la moyenne est de l’ordre de 195 grammes.

Si les capteurs photo à l’arrière du Zenfone 8 sont posés sur une plaque dans le coin supérieur à gauche, ceux du Zenfone 9 sont intégrés parfaitement avec les deux modules à raz du dos du smartphone, très épurés. Le nouveau mobile d’Asus est décliné en noir, blanc, bleu ou rouge.

Lequel est le plus puissant et quelle capacité de batterie et capteurs photo à bord ?

Techniquement parlant, le Zenfone 9 est plus puissant que le Zenfone 8 puisqu’il est équipé de la dernière puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 contre un Snapdragon 888 sur le précédent. Les deux sont déclinés avec 8 ou 16 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage, aucun ne pouvant supporter de carte mémoire supplémentaire. Si le Zenfone 8 avait une capacité de batterie de 4000 mAh, sur le Zenfone 9, il y a 300 mAh de plus ce qui devrait lui permettre d’offrir une meilleure autonomie d’autant que son chipset semble moins consommateur d’énergie à puissance équivalente. Par contre, au niveau de la vitesse de charge, cela ne change pas puisque les deux mobiles supportent une charge maximale de 30 watts.

Les deux écrans sont similaires et la connectivité identique. Les deux sont également étanches. Le Zenfone 9 dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil alors qu’il est sous l’écran pour le Zenfone 8. Enfin, l’un des différences entre les deux mobiles est la configuration du module principal photo puisque le Zenfone 8 a un capteur de 64 mégapixels alors que celui du Zenfone 9 est un capteur de 50 mégapixels stabilisé optiquement Sony IMX766 qui a déjà fait ses preuves dans de nombreux autres smartphones actuellement disponibles sur le marché.