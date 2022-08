Google Pixel 6a vs iPhone SE 2022 : lequel choisir ?

Si vous cherchez le smartphone le plus compact, c’est sans aucun doute vers l’iPhone SE 2022 qu’il faut vous tourner puisqu’il propose des dimensions réduites par rapport aux autres mobiles du marché. Il ne fait que 138,4mm de haut contre 152,2 mm de son concurrent du jour avec une largeur de 67,3 mm contre 71,8 mm pour le mobile Google. Il est aussi le plus fin des deux avec 7,3 mm de profil contre 8,9 mm pour le Pixel 6a. En outre, le smartphone Apple est aussi le plus léger avec 144 grammes sur la balance contre 178 grammes. Son design est beaucoup plus sobre que le Pixel 6a puisqu’il dispose d’un petit bloc dans le coin, à l’arrière pour les capteurs photo proposant des formes relativement arrondies ce qui est aussi le cas du Pixel 6a mais qui intègre les objectifs dans une bande qui occupe toute la largeur de l’appareil.

Lequel offre les meilleures performances et la plus large connectivité ?

En termes de puissance, c’est aussi le mobile Apple qui domine celui de Google avec son chipset A15 Bionic contre une puce Tensor développée en collaboration avec Samsung. Le premier Soc est associé à 4 Go de mémoire vive LPDDR5 contre 6 Go de RAM aussi LPDDR5 sur le mobile Google Pixel 6a. Le smartphone Apple est proposé avec un minimum de 64 Go jusqu’à 256 Go sans pouvoir accepter de carte mémoire. C’est aussi le cas du Pixel 6a mais seulement avec 128 Go d’espace de stockage interne, il n’y a pas le choix.

L’écran le plus grand est installé sur le mobile Google avec une dalle AMOLED sur 6,1 pouces contre une dalle LCD de 4,7 pouces pour l’iPhone SE 2022, moins gratifiant. Il affiche aussi une définition moindre, de 750x1334 pixels contre 1080x2400 pixels proposant ainsi une lisibilité inférieure. Ils sont tous les deux rafraîchis à 60 Hz. Les deux smartphones sont compatibles 5G. Le Pixel 6a a un léger avantage sur la connectivité avec une compatibilité Wi-Fi 6E alors que l’iPhone SE 2022 propose du Wi-Fi 6, un peu moins performant mais autorise, bien entendu, les très haut débits. Aucun n’a de port audio pour brancher un casque. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran du Pixel 6a, l’iPhone SE 2022 en étant dépourvu. Ils sont tous les deux certifiés étanches à l’eau douce et à la poussière.

Quelles configurations photo en concurrence ?

Pour la partie photo, le Pixel 6a dispose d’un capteur de 12,2 mégapixels doublement stabilisé optiquement et numériquement associé à un autre capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. L’iPhone SE 2022 est équipé d’un seul capteur de 12 mégapixels au dos. Les deux appareils profitent de traitements d’images à la pointe permettant d’obtenir de très beaux clichés. Pour les selfies et les appels vidéo, le Pixel 6a embarque un objectif de 8 mégapixels contre 7 mégapixels sur l’iPhone SE 2022. Enfin, pour alimenter le tout, le mobile Google dispose d’une batterie de 4400 mAh contre 2018 mAh pour le téléphone Apple. Ce dernier se charge moins rapidement que le smartphone Google.