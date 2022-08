Forfait pas cher : Dernier jour pour profiter de la série Free Mobile 90Go !

Free Mobile et sa promotion valable un an

Free Mobile avait lancé mercredi dernier une nouvelle série Free avec 90Go d'internet au prix de 11,99€ par mois. Disponible la première année d'abonnement, la série Free évolue par la suite et de manière automatique vers le forfait Free 5G.

Le tarif de ce dernier s'élève à 19,99€ par mois. Si vous êtes abonné à la Freebox, vous paierez le prix de 15,99€ par mois et si vous êtes client de la Freebox Pop, alors le tarif mensuel baissera à 9,99€. Ce changement d'offre mobile vous permettra bien entendu d'apprécier davantage de garanties telles que 210Go d'internet en 5G - voire la data illimitée, une enveloppe data plus élevée à l'étranger, la possibilité de vous connecter et de communiquer à votre guise depuis de nombreuses zones à travers le globe ou encore celle de profiter gratuitement de l'application Free Ligue 1 !

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement - la série Free comme le forfait Free 5G - dès que vous le souhaitez et sans frais.

Les garanties de la Série Free 90Go

Avec la série Free à 11,99€ par mois, vous pourrez surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 90Go inclus, mais aussi grâce au Free WiFi illimité !

Vous êtes amené à voyager à travers l'Europe et les DOM ? Qu'il s'agisse d'un séjour professionnel ou de vacances bien méritées, vous apprécierez les 10Go fournis par Free Mobile pour assurer votre connexion depuis ces destinations.

En France comme à l'étranger (UE/DOM), vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer à votre guise. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez bénéficier des conditions suivantes :