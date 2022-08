Poco M4 5G : un nouveau smartphone 5G vraiment pas cher

Poco M4 5G : un nouveau smartphone 5G

La gamme de smartphones Poco s’élargit un peu plus avec l’arrivée d’un nouveau modèle doté d’un module 5G. Celui-ci permet au téléphone d’accéder aux réseaux très haut débit en situation de mobilité afin de communiquer rapidement avec ses amis, proches, collègues et autres communautés. Décliné en noir, bleu clair et le fameux jaune plébiscité par la marque, le Poco M4 5G dispose également d’un design qui ne trahit pas les autres appareils Poco avec une large bande au dos pour intégrer les capteurs photos. Ceux-ci sont installés dans le coin supérieur à gauche et on peut voir le logo Poco de l’autre côté. La marque 5G est également visible, dans la partie basse, comme pour marquer son appartenance à une certaine communauté.

Quelle connectivité et quelle configuration photo pour le Poco M4 5G ?

Le Poco M4 5G fait 200 grammes sur la balance avec des dimensions de 163,99x76,09 mm pour une épaisseur de 8,9 mm. Il est donc compatible avec les réseaux 5G et propose également du Wi-Fi 802.11 ac ainsi que du Bluetooth et du NFC pour les opérations de paiement sans contact aujourd’hui de plus en plus répandues. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil de l’appareil. Il peut également être déverrouillé grâce à la reconnaissance faciale depuis le capteur frontal installé en haut de l’écran au niveau de l’encoche. Le capteur à selfie embarque 5 mégapixels. Au dos, pour faire des photos, on peut compter sur la présence de deux objectifs. Le premier est de 13 mégapixels avec une ouverture F/2.2 et le second est un module pour les photos en mode portrait, mesurant la profondeur de champ, de 2 mégapixels. Il s’agit là d’une configuration minimale qui permet de dépanner mais pas forcément à faire des photos d’une excellente qualité.

Un Soc MediaTek à l’intérieur ainsi qu’une grosse batterie

Techniquement, le Poco M4 5G est animé par la puce MediaTek Dimensity 700 gravée en 7 Nm avec 8 cœurs et associée à 4 ou 6 Go de mémoire vive au format LPDDR4X avec une capacité de stockage interne de 64 ou 128 Go au format UFFS 2.2. Notez la possibilité d’étendre la mémoire interne avec une carte de 1 To au maximum. L’appareil profite d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge 18 watts. Un chargeur est livré dans la boîte pour recharger le smartphone. L’écran est de type LCD avec une diagonale de 6,58 pouces capable de se caler sur des fréquences de rafraîchissement de 30, 60 ou 90 Hz, selon les réglages. Le Poco M4 5G fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 13 for Poco développée par la marque.

Le Poco M4 5G est disponible en deux variantes : 4+64Go et 6+128Go aux prix respectifs de 199,90€ et 219,90€ sur AliExpress. Du 22 au 26 août 2022, le Poco M4 5G bénéficie d’un prix de lancement de 178,91€ au lieu de 199,90€ et de 199,51€ au lieu de 219,90€ sur AliExpress. Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, il vous suffit de renseigner le code promo PDR5 dans vote panier au moment de passer votre commande.