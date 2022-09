Samsung Galaxy A23 5G vs Redmi Note 11s 5G : lequel acheter ?

Le smartphone Samsung Galaxy A23 5G profite d’un design abouti notamment grâce à son dos d’une seule pièce avec une partie qui revient délicatement sur les capteurs photo installés dans le coin supérieur à gauche. Les capteurs photo du Xiaomi Redmi Note 11s 5G sont positionnés sur une plaque noire avec une mise en exergue de l’objectif principal. Le Samsung est légèrement plus haut et plus large que le mobile Xiaomi. Il est également un tout petit peu plus fin mesurant 8,4 mm contre 8,75 mm pour le Redmi Note 11s 5G. Ce dernier reste toutefois plus léger avec 195 grammes sur la balance contre 197 grammes pour le Galaxy A23 5G.

Les deux appareils embarquent une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une puissance de charge de 33 watts pour le Xiaomi et 25 watts pour le Samsung. Aucun ne peut prétendre à un chargement sans fil ou à offrir la charge inversée.

Quel est l’écran le plus remarquable et lequel propose les meilleures performances ?

Les deux smartphones Samsung Galaxy A23 5G et Xiaomi Redmi Note 11s 5G ont des écrans équivalents puisqu’ils mesurent 6,6 pouces s’appuyant sur une dalle LCD avec une définition de 1080x2400 pixels. La surface d’affichage du Samsung reste toutefois plus intéressante car elle propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour le Redmi Note 11s 5G. Les deux mobiles sont donc compatibles 5G. Ils sont également Wi-Fi, Bluetooth et NFC. Ils sont dotés d’un connecteur audio jack pour brancher un casque. Ils supportent jusqu’à 2 cartes SIM et une carte mémoire pour le stockage des données.

Le Xiaomi Redmi Note 11s 5G est animé par le chipset MediaTek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive offrant des performances moindres que le processeur Snapdragon 695 de Qualcomm installé à bord du Samsung Galaxy A23 5G associé à 4 Go de RAM.

Enfin, pour la partie photo, les deux appareils embarquent un capteur principal de 50 mégapixels. Le Samsung profite un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels avec deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun alors que le Xiaomi dispose d’un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur supplémentaire de 2 mégapixels. Pour les selfies, le Redmi Note 11s 5G propose un capteur de 13 mégapixels contre un module de 8 mégapixels à l’avant du Samsung, au sein d’une encoche.