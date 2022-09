Trois promotions forfaits mobiles 110Go à prix canon : Free Mobile, Coriolis Telecom et Prixtel

Découvrez trois offres promotionnelles mises en avant par les opérateurs Free Mobile, Coriolis Telecom et Prixtel : 110Go à partir de 12,99€ par mois et sans engagement ! Ces dernières sont disponibles jusqu'au 20 septembre inclus ; nous vous les présentons en détail dans cet article !

Free Mobile : sa nouvelle série 110Go à 13,99€

L'opérateur Free Mobile a sorti une toute nouvelle série avec 110Go d'internet en France métropolitaine au prix de 13,99€ par mois. Cette série est valable la première d'abonnement avant de passer au forfait Free 5G à 19,99€ par mois (réductions pour les abonnés Freebox et Freebox Pop).

La série Free vous permettra de profiter du Free WiFi en illimité depuis la France et de 16Go lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM. Vous pourrez également communiquer autant que souhaité partout en Europe. Plus précisément, depuis la Métropole, vous pourrez apprécier l'illimité de la manière suivante :

appels illimités vers la Métropole et les DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

Coriolis Telecom : son forfait Brio Liberté 110Go à 12,99€

Chez Coriolis Telecom, le forfait sans engagement Brio Liberté bénéficie d'un tarif préférentiel sans condition de durée ! Vous pouvez ainsi surfer sur le net à hauteur de 110Go en France métropolitaine pour la somme de 12,99€ par mois !

Vous vous déplacez de manière régulière à l'étranger ? L'opérateur vous fournit jusqu'à 14Go pour votre connexion en Europe et dans les DOM. De même, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter depuis la Métropole comme depuis ces destinations, grâce à l'illimité.

Avec cette offre mobile, l'option 5G est disponible pour 5€ supplémentaires par mois.

Prixtel : son forfait Le grand à prix cassé

Le forfait Le grand de Prixtel, neutre en CO2, est mis en avant avec une remise mensuelle de 3€ la première année d'abonnement. Il est donc possible d'utiliser les 110Go d'internet - troisième palier data* - en versant 14,99€ par mois au lieu de 17,99€ par mois pendant 1 an.

Ce forfait mobile, vous propose par ailleurs jusqu'à 20Go pour que vous puissiez rester connecté lors de vos voyages au sein des pays de l'Union européenne ou encore dans les DOM. Depuis les zones précitées ainsi que depuis la Métropole, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer à votre guise.

*de 70Go à 110Go