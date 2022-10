Le design définitif du futur Samsung Galaxy S23 Ultra dévoilé bien avant sa sortie

Il semble que la prochaine série de smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S23 Ultra avant bien puisque des personnes indiscrètes révèlent que les appareils sont en train de passer leurs premières certifications de conformité. Cela implique qu’un lancement n’est plus très loin. Si tout va bien, il se pourrait que le géant sud-coréen fasse une annonce d’ici le début de l’année prochaine comme la firme l’avait fait pour la série des Galaxy S22, en janvier.

Le site Smartprix.com en collaboration avec le très bien renseigné OnLeaks vient de publier une série de photos de rendus de ce qui pourrait bien être le prochain smartphone haut de gamme Galaxy S23 Ultra. Ses dimensions seraient de 163,4x78,1 mm pour une épaisseur de 8,8 mm à comparer aux mesures de l’actuel Galaxy S22 Ultra qui sont de 163,3x77,9 mm pour une épaisseur de 8,9 mm. L’écran aurait une diagonale de 6,8 pouces, comme son prédécesseur, mais avec une luminosité supérieure, une plus grande précision dans les couleurs et un traitement HDR à la pointe. La caméra à selfie semble intégrée au centre, tout en haut.

Les boutons pour allumer le mobile et gérer le volume sont disponibles sur le profil droit lorsqu’on regarde l’appareil de face. On retrouve les emplacements classiques pour les haut-parleurs, tiroir à cartes SIM et connecteur USB-C. Les profils du smartphone semblent légèrement plus angulaires que les précédents, plus arrondis. Concernant les capteurs photo, ils utilisent le même emplacement que ceux installés au dos du Galaxy S22 Ultra mais avec les deux plus petits capteurs qui sont littéralement encastrés dans la coque du mobile ne dépassant pas alors que c’est le cas sur le modèle de cette année.

Quelles caractéristiques techniques attendues pour le Galaxy S23 Ultra ?

Pour son modèle le plus haut de gamme, Samsung devrait utiliser un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de mémoire vive et embarquer un capteur photo de 200 mégapixels à l’arrière. Il serait compatible avec le S Pen, le stylet développé par Samsung. Il se dit que le mobile pourrait supporter la charge à 25 watts pour les modèles vendus en Chine, mais qu’une autre version serait capable d’accepter une puissance supérieure et serait disponible dans les autres pays. Il reste encore plusieurs semaines avant que la nouvelle série des Galaxy S23 soit officiellement présentée et il est possible que d’ici là les choses se précisent au sujet de la version Ultra mais aussi des autres.