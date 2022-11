Dernier jour pour profiter de la promo Free Mobile : le forfait mobile 110Go à moins de 15€

Si vous êtes passé à côté de la série de Free Mobile, il n'est pas trop tard pour en profiter ! 110Go à 14,99€ par mois pendant 1 an, la série Free est encore disponible, mais seulement jusqu'à ce soir, 23h59 ; venez la (re)découvrir en détail dans cet article !

Free Mobile et sa série sans engagement

L'opérateur Free Mobile avait lancé le 26 octobre dernier une nouvelle série Free avec 110Go d'internet en France métropolitaine au prix de 14,99€ par mois. Celle-ci est encore disponible jusqu'à ce soir, 23h59 !

Pour en profiter, assurez-vous de ne pas avoir été abonné au forfait Free au cours des 30 derniers jours ; cette offre étant en effet réservée aux nouvelles souscriptions !

Petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des séries de Free Mobile. Elles sont valables un an à compter de la date de souscription avant d'évoluer de manière automatique vers le forfait Free 5G. Ce dernier propose davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus élevée - voire illimitée - en France métropolitaine avec la 5G, 25Go depuis l'étranger ou encore l'accès gratuit au service Free Ligue 1. Le forfait 5G coûte la somme de 19,99€ par mois. Les abonnés bénéficieront d'une remise (Freebox : 15,99€ par mois / Freebox Pop : 9,99€ par mois) !

Sans engagement, vous pourrez résilier l'un comme l'autre de ces forfaits mobile à tout moment et sans frais.

Les garanties de la série Free

Avec la série Free à 14,99€ par mois, vous aurez l'opportunité de surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 110Go fournis, mais aussi grâce au Free WiFi illimité !

Si vous êtes amené à voyager, vous pourrez également profiter des 18Go dédiés à votre connexion internet depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Concernant les communications, l'opérateur vous offre l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe (UE/DOM). Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez utiliser cet avantage comme suit :