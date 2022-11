Nothing Phone (1) : La version 256Go disponible au meilleur prix avant le Black Friday !

Le Nothing Phone (1) est le premier smartphone de la marque Nothing créée il y a quelques mois désormais. Ce smartphone au design déroutant a réussi à créer un engouement autour de la marque. Sa fiche technique couplée à son design original en fond un smartphone haut de gamme de bonne facture pour un prix cohérent. Il est aujourd'hui en promotion et au meilleur prix depuis sa sortie chez ce marchand.

Le Nothing Phone (1) est un smartphone de la marque Nothing, tout juste fondée par l'ancien co-fondateur de One Plus. Le design de ce smartphone peut faire penser à l'iPhone dans ses traits et son cadre, mais son dos est complètement différent de ce que vous connaissez. Sorti à 499€ dans sa version 256Go très récemment, nous avons trouvé son meilleur prix depuis sa sortie. En effet, la version 256Go est en promotion actuellement à seulement 465€ chez Rakuten. De plus en ce moment, profitez de 10€ offerts pour l'achat de ce smartphone avec le code CLUBR si il s'agit de votre premier achat après votre inscription au Club R. En faisant parti de ce club, vous bénéficierez également de 23,25€ en bon d'achat, ce qui fait passer le prix de ce smartphone à un prix moins cher que la version 128Go, une aubaine ! Pour en savoir plus sur ce smartphone trop peu connu, découvrez notre test complet !

Le Nothing Phone (1) : Un design audacieux

Le Design du Nothing Phone (1) est son principal point fort. Très disruptif par rapport à la concurrence, il permet de laisser entrevoir les entrailles de ce smartphone. De plus, ses LEDs au dos vous avertissent à la réception d'une notification. Le Glyphe LED permet également d'être un flash supplémentaire lors d'une prise photo. Ce modèle Nothing est disponible en noir ou en blanc. Il est certifié IP53 et résiste à la poussière et aux éclaboussures. Son écran est une dalle AMOLED de 120Hz de taux de rafraîchissement avec une résolution full HD.

Les capacités photo du Nothing Phone (1)

Au dos du Nothing Phone (1), vous trouverez 2 capteurs photos de 50 Mégapixels chacun. Un grand angle et un ultra grand angle afin de vous offrir les meilleures prises photos de loin comme de près. Ce smartphone filme également en 4K à 30 FPS. Pour les amateurs de selfies que nous sommes tous et toutes, vous trouverez un capteur 16 Mégapixels logé dans un poinçon sur l'écran.

La fiche technique du Nothing Phone

Parlons composant maintenant, le Nothing Phone (1) possède de solides performances grâce à son processeur Snapdragon 778G+, 8 coeurs accompagné d'une RAM de 8 ou 12 Go en fonction de la version. Avec une batterie de 4500 mAh, comparable à celle des derniers smartphone haut de gamme, le Nothing Phone (1) n'a rien a envier aux smartphones les plus récents. Ce smartphone peut se vanter de faire partie des meilleurs smartphone originaux, en plus pour un prix très cohérent !