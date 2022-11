Xiaomi Redmi Note 10 Pro : Boulanger casse le prix de ce smartphone pour son Black Friday anticipé !

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro sorti l'année dernière par le géant chinois, est un smartphone milieu de gamme et doté d'un super rapport qualité/prix. Il profite de nombreux avantages sur ses concurrents, même encore aujourd'hui ! Il est doté d'un écran ultra premium, une dalle AMOLED 120 Hz de taux de rafraîchissement, de très bonnes performances internes avec un bon processeur accompagné de 6 ou 8Go de RAM, une très bonne batterie et un capteur photo de 108 Mégapixels. Ce smartphone à vraiment tout pour plaire et son argument principal reste son prix ! Encore plus lorsque Boulanger s'en mêle ! Le prix de cette version 256Go passe de 379€ à 269€ durant cette période de Black Friday ! Une belle réduction de 29% soit 110€ sur le prix de ce smartphone au rapport qualité/prix déjà excellent, c'est une belle affaire, pas sûr qu'il en reste après ce week-end !

Design : que nous offre le nouveau Xiaomi ?

Trois couleurs différentes sont proposées pour le Redmi Note 10 Pro, le Bleu Glacier, le Bronze Dégradé et le Gris Onyx. Il pèse 193 g et a pour dimensions 164x76, 5x8, 1mm mm. Du côté des connecteurs, il est équipé d'un port jack et d'un port type-C 2.0. Deux cartes Nano peuvent être embarquées. Le smartphone Redmi Note 10 Pro est doté d'un écran Amoled avec une définition de 2400 X 1080 px, 6,67 pouces de diagonale et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Quelle endurance et quelles performances pour ce Redmi Note 10 Pro

La puce Snapdragon 732G est épaulée par une RAM de 6 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz ainsi que d'une puce graphique Qualcomm Adreno 618. D'un point de vue connectivité et réseau, le portable est doté de la LTE 4G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G. Android 11 est installé sur l'appareil. Il propose une batterie de 5 020 mAh de capacité avec charge rapide (33 W).

Un appareil photo avec cinq objectifs

Pour vos photos et vidéos, le Redmi Note 10 Pro embarque cinq objectifs, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 108 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière possède une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière est doté, lui, de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant au seul objectif frontal, il se caractérise par une résolution de 16 Mpx. Le Redmi Note 10 Pro vous permettra également de lire ou éditer vos clips vidéo en 4K. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.