iPhone 14 Black Friday: Achetez votre nouvel iPhone au meilleur prix chez ce marchand ! (-15%)

L'iPhone 14 est sûrement le cadeau de rêve pour Noël, il devrait s'arracher durant les prochains jours a tel point que certains craignent une pénurie. Le dernier-né de la marque à la pomme, est très compliqué à trouver en promotion avant les fêtes. Mais il est possible d'économiser beaucoup sur l'achat d'un iPhone 14 neuf ! On vous explique tout.

La sortie de l'iPhone 14 est l'événement de la fin d'année pour les fans de la marque, mais à part acheter son smartphone au prix fort de 1019€, il n'existe pas beaucoup de moyen pour payer ce bijou moins cher. Le Black Friday est une bonne occasion, mais généralement, ce sont les anciens modèles qui sont en promotion. Et bien cette année, il est possible de trouver le dernier iPhone en promotion avant le Black Friday ! En effet, ce marchand propose l'iPhone 14 à 899€ au lieu de 1019€ ! Comme si cela ne suffisant pas, vous pouvez bénéficier de 62,93€ en bon d'achat grâce au Club R de Rakuten ! La livraison est offerte et ce prix est disponible sur plusieurs coloris, vous pouvez également payer en plusieurs fois. C’est le moment de se faire plaisir et d'anticiper la fin d'année !

Apparence du dernier Apple

L'iPhone 14 est disponible en cinq coloris différents, le Noir, le Blanc, le Violet, le Bleu et le Rouge. Il a un poids de 172 g et mesure 146,7 x 71,5 x 7,8 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et l'eau. Du point de vue des connecteurs, il comprend un port USB Type-C 2.0. Ce mobile peut embarquer les cartes nano SIM + eSIM. L'iPhone 14 est un smartphone équipé d'un écran OLED Super Retina de 2532 X 1170 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz et d'une diagonale de 6,1 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Un appareil photo avec trois objectifs

En ce qui concerne l'appareil photo, trois objectifs sont présents sur l'iPhone 14, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.5. Quant à lui, le second objectif arrière propose une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant intègre pour sa part 12 Mpx de résolution. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité. Sur le plan des clips vidéo, le portable est capable de filmer en 4K@60 IPS.

Quelles performances et quelle endurance pour cet iPhone 14

Le mobile embarque une puce A15 Bionic. L'appareil possède un processeur 6 cœurs ainsi qu'une puce graphique Apple GPU. Côté RAM, ce dernier repose sur 4 Go. Du côté réseau et connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). La version iOS 16 est installée sur le portable. D'un point de vue de l'autonomie, la batterie de ce smartphone est dotée de 3 279 mAh de capacité. Pour charger votre mobile en un rien de temps, ce smartphone dispose d'une charge rapide de 20 W.