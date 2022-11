Le forfait mobile 80Go à 9.99€ par mois à VIE sur le réseau Orange ou SFR joue les prolongations chez YouPrice

Vous êtes passé à coté de l'offre Black Friday de l'opérateur YouPrice ? Bonne nouvelle, le MVNO a décidé de vous offrir quelques jours supplémentaires pour profiter de sa série limitée Le First de 80 à 100Go à partir de seulement 9.99€ par mois. Cette offre promotionnelle valable sans engagement et sans condition de durée fonctionne sur le réseau Orange ou SFR au choix !

Un forfait illimité avec 80Go sur le réseau Orange ou SFR à 9.99€ par mois à VIE

Lancée lors de la Black Week, puis prolongée une fois, cette série limitée 80Go à 9.99€ qui cartonne est une nouvelle fois repoussée. Vous avez désormais jusqu'au 04 décembre inclus pour vous abonner à ce forfait de téléphone à prix canon et à VIE. Cette offre, réservée aux nouvelles souscriptions, fonctionne par ailleurs sur le réseau Orange ou SFR au choix. Sans engagement de durée, vous avez la possibilité de mettre un terme à votre abonnement mobile à tout moment sans aucuns frais.

Ce forfait mobile Le First s'ajuste à la consommation internet chaque mois. Pour rentrer dans les détails, cette offre fonctionne avec un système de trois paliers de data selon vos usages Web ! Ainsi, le montant de votre facture mensuelle varie selon vos besoins de 80 à 100Go par mois jusqu'en 4G en France. Par ailleurs, YouPrice vous donne l'opportunité de passer à la 5G en ajoutant l'option vitesse 5G à 5€ par mois.

Le forfait Le First de YouPrice en détails :

En craquant pour cette offre mobile Le First, vous pourrez utiliser l'internet mobile jusqu'à hauteur de 100Go depuis la France métropolitaine. Ce forfait sans engagement propose ces trois paliers :

jusqu'à 80Go de 4G à 9,99€ par mois ou 4G/5G à 14.99€

de 80Go à 90Go de 4G à 12,99€ par mois ou 4G/5G à 17.99€

de 90Go à 100Go de 4G 14,99€ par mois ou 4G/5G à 19.99€

Pour les consommations téléphoniques, cette offre vous permet d'appeler et d'échanger des SMS et MMS sans compter dans l'Hexagone. En voyage ( UE et DOM), cet abonnement YouPrice vous accompagne, vous disposerez en effet des appels, SMS et MMS à volonté et 16Go pour rester connecté depuis ces destinations.