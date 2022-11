Samsung Galaxy A33 5G: Un des meilleurs rapport qualité/prix 2022 de Samsung en promotion avant Noël !

Le Samsung Galaxy A33 5G est un smartphone milieu de gamme de la marque coréenne. Il profite d'un écran AMOLED fluide, de bonnes performances, d'un équipement photo globalement bon et d'un accès à la 5G. C'est un très bon premier smartphone, mais il peut vraiment convenir à tous et devrait pouvoir vous durer plusieurs années. Sorti au prix de 379,99€, il est en ce moment à un prix de 289,99€, soit 24% de réduction sur le prix de base ! Une belle promotion à l'approche des fêtes.

Un téléphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Galaxy A33 est disponible en trois couleurs différentes : noir, or et bleu. Il pèse 186 g et mesure 159.7 x 74-x 8.1 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il présente une protection contre la poussière et l'eau. Du côté des connecteurs, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre mobile. Le smartphone Galaxy A33 est doté d'un écran AMOLED d'une diagonale de 6,4 pouces, de 2400 X 1080 px de définition et de 90 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Photo et vidéo

Pour tout ce qui est photos et vidéos, le Galaxy A33 embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède une résolution de 48 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté, lui, de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière intègre une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du dernier objectif arrière, il se caractérise par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal se caractérise quant à lui par une résolution de 16 Mpx. Le Galaxy A33 vous permettra également de réaliser ou éditer des clips vidéo en 1080p.

Quelle endurance et quelles performances pour le Samsung A33 5G

Sous le capot, le portable embarque la puce Exynos 1280. L'appareil propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G68 MC4. Côté RAM, cet appareil est épaulé par 6 Go. Du point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil a la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). L'appareil utilise Android 12. Sa batterie de 5 000 mAh de capacité est compatible avec la charge rapide 25 W.