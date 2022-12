Prochain smartphone Motorola Moto X40, avec un Snapdragon 8 Gen 2 à l’intérieur et certifié étanche

La marque Motorola vient de mettre en ligne une affiche pour annoncer la présentation du prochain smartphone Moto X40 sans préciser la date, mais cela ne devrait plus tarder. Il sera animé par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et certifié étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Après la série des smartphones Motorola edge30, la marque doit officialiser un nouveau modèle haut de gamme avec le Moto X40. Il pourrait être accompagné du modèle Moto X40 Pro. Le Moto X40 a fait l’objet d’une annonce sur le réseau social chinois Weibo sur lequel le dirigeant de Lenovo, qui exploite la marque Motorola pour ses smartphones, a affirmé que le mobile sera alimenté par le dernier et surtout le plus puissant chipset de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. En outre, il confirme le caractère étanche du téléphone ayant passé la certification idoine pour résister à l’eau ainsi qu’à la poussière.

De meilleures performances que la précédente génération

Grâce au processeur Qualcomm, le smartphone Motorola Moto X40 devrait offrir d’excellentes performances, parmi les meilleures du marché. En effet, ce chipset revendique un gain de puissance de 35% par rapport au précédent Snapdragon 8 Gen 1. Il serait 46% plus économe en énergie, ce qui devrait permettre au mobile d’offrir une meilleure autonomie.

L’appareil pourra être totalement immergé sous l’eau douce et ne craindra pas la poussière non plus étant certifié IP68, sans avoir besoin d’un étui ou d’une protection spécifique.

Quelles autres caractéristiques techniques pour le Moto X40 ?

Le smartphone Motorola Moto X40 a fait l’objet de plusieurs fuites ces dernières semaines, livrant la plupart des caractéristiques de l’appareil. Selon la liste TENAA, le téléphone a des dimensions de 161,3 x 73,9 mm pour une épaisseur de 8,5 mm. Il pèse 196 grammes. Il embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh ou 4500 mAh. Il sera décliné avec 8, 12 et 18 Go de mémoire vive et des capacités de stockage de 128, 256 et 512 Go. L’écran du Moto X40 utiliserait une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels. Il y aurait un lecteur d’empreinte digitale dessous pour identifier le propriétaire de l’appareil. Enfin, pour la partie photo, le mobile embarquerait trois capteurs au dos avec deux capteurs de 50 mégapixels et un troisième de 12 mégapixels capable de zoomer en 4x optiquement.

L’annonce officielle du Motorola Moto X40 est attendue pour le mois de décembre et il ne reste plus longtemps à patienter avant d’avoir la confirmation ou l’infirmation des caractéristiques pressenties.