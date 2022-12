Bon plan de Noël : le forfait mobile 50Go à seulement 9.99€ par mois chez Prixtel

Vous êtes passé à côté du Black Friday ? L'offre Oxygène de Prixtel vous permettra d'y remédier et de préparer les fêtes de fin d'années approchantes. Pour offrir ou se faire plaisir, vous pouvez souscrire à sa série limitée Oxygène - flexible et à prix cadeau - tout en faisant une bonne action pour l'environnement ! On vous la présente en détail dans cet article !

Oxygène : un forfait flexible, écologique et économique

Connu pour ses forfaits flexibles et neutres en CO2, l'opérateur propose en ce moment une offre spéciale et limitée : Oxygène. Disponible sur le réseau SFR, cette offre vous permet de disposer de 50Go à 130Go d'internet en France métropolitaine à un tarif préférentiel allant de 9,99€ par mois à 15,99€ par mois. Avec les trois paliers data constitutifs de ce forfait pas cher, vous pourrez ainsi ajuster votre utilisation de data en fonction de vos besoins comme de vos envies, mais aussi selon votre budget mensuel de téléphonie mobile ! Votre facture est calculée de manière automatique par l'opérateur ; vous paierez alors le prix juste, au plus près de votre consommation.

Outre la flexibilité du forfait Oxygène et son tarif avantageux, souscrire à ce dernier permet en plus de faire une action pour l'environnement. En effet, Prixtel - membre du Climate Act - s'attelle depuis plusieurs années à proposer des forfaits neutres en CO2. Autrement dit, l'opérateur mène diverses actions en vue de réduire et/ou de compenser les émissions de dioxyde de carbone équivalent (CO2e) générées par l'utilisation des forfaits mobiles ainsi que par l'activité de l'entreprise. Ainsi, il a œuvré depuis 2020 à la plantation de 9000 arbres - des chênes et des pins - sur son parc situé dans le département du Loir-et-Cher, à la reforestation de la région du Centre-Val-de-Loire au sein de laquelle 35000 arbres ont été plantés ou encore à la modernisation de trois exploitations agricoles en Isère dans le but d'accompagner des agriculteurs qui avaient à cœur de réduire leur empreinte écologique. De plus, à la mi-novembre, Prixtel s'est associé à Sea&co et a participé à l'opération "Bonne mer". Celle-ci a été lancée à des fins de dépollution de la mer avec quelque 2,7 tonnes de pneus retirés d'une Calanque de Marseille. L'évènement a pu être suivi en live pendant une semaine sur les réseaux sociaux !

Les garanties de l'offre Oxygène : de 50Go à 130Go dès 9,99€

Avec la série limitée Oxygène, vous aurez la possibilité de surfer sur le net en toute sérénité grâce aux 130Go dédiés à votre connexion web en France métropolitaine, répartis de la manière suivante :

jusqu'à 50Go : 9,99€ par mois

de 50Go à 90Go : 12,99€ par mois

de 90Go à 130Go : 15,99€ par mois

Pour les voyageurs occasionnels, l'opérateur vous réserve jusqu'à 20Go ! Cette enveloppe data, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe globale, pourra être utilisée depuis les départements d'outre-mer comme depuis l'ensemble des pays de l'Union européenne.

Par ailleurs, ce forfait mobile vous donne l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les destinations précitées. Veuillez noter cependant que les communications émises depuis la Métropole en direction des DOM seront facturées au tarif en vigueur.

Enfin, la série limitée Oxygène est sans engagement, vous permettant de mettre un terme à votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.