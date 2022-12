Jeu concours : 1 an d'abonnement forfait mobile à gagner, on vous l'offre pour Noël !

Pour Noël, Les Mobiles vous permet de gagner 1 an d'abonnement grâce à notre jeu concours " Les Télécoms en fête". Pour la fin d'année, nous avions envie de vous faire un cadeau. Du 12 au 18 Décembre, vous pouvez participer à notre jeu concours pour essayer de remporter un an d'abonnement box internet ou forfait mobile.

Jeu concours : Les Telecoms en fête, c'est quoi ?

Pour célébrer la fin de l'année, nous avons la chance de vous permettre de remporter 1 an d'abonnement forfait ou box internet. Le concours se tient sur notre site internet du 12 au 18 Décembre. Dans la limite de 25€/mois pendant 1 an, soit 300€ de plafond, un beau cadeau pour finir l'année !

Pour participer au concours, il vous faut souscrire à un abonnement forfait mobile puis faire tourner notre roue de la chance. Il y a 1 gagnant tous les 100 inscrits, si la roue s'arrête sur le cadeau, c'est gagné pour vous !

Comment participer au jeu concours de Les Mobiles ?

Pour remporter cette mise de 300€ maximum, il y a quelques règles à respecter, rien de bien compliqué :

Vous devez souscrire à un abonnement forfait mobile depuis notre site, ça tombe bien nous avons regroupé les meilleures promotions sur notre comparateur ! Confirmez votre inscription sur le formulaire "Les télécoms en fête" avec votre numéro de commande. Faites tourner la roue et vous saurez immédiatement si vous faites partie des heureux élus !

Vous êtes gagnant ? Alors vous recevrez jusqu’à 300€ de chèques Kadeos, parfait pour les fêtes.

Comment puis-je récupérer mon gain ?

1 chance sur 100 et vous avez gagné ? Vous pouvez-vous inscrire au loto dans la foulée, on ne sait jamais ? Mais avant tout, pour récupérer votre gain, vous avez 6 semaines pour nous envoyer votre première facture de l'opérateur et vos coordonnées à l'adresse suivante : jeu-telecom@bemove.com

Après réception et validation de votre dossier, vous recevrez votre gain sous huit semaines maximum. Vous pourrez ensuite faire des jaloux autour de vous !