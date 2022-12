Quatre forfaits mobiles 5G sans engagement illimité à prix exceptionnel !

Vous cherchez un forfait pour Noël ? Vous êtes au bon endroit pour les fêtes de fin d'année quatre super forfaits sont en promotion !

Les quatre forfaits mobile sont divisés en deux parties. Une partie plus pour les très gros amateurs de data avec les forfaits de RED by SFR et de Cdiscount Mobile et une autre partie avec les forfaits mobiles avec moins de data mais qui reste amplement suffisant pour une utilisation normale. Ce sont tous des forfaits 5G avec une connexion internet utlra-rapide afin d'utiliser votre smartphone 5G à sa pleine puissance.

B & You de Bouygues Telecom : un méga forfait 100 Go pour 14,99 €/mois

Avis aux datavores ! Bouygues Telecom met en promo un forfait XXL avec 100 Go. Si le forfait B&You vous intéresse, vous aurez tout le loisir de naviguer sur le web à hauteur de 100 Go sur le réseau 4G/5G de Bouygues Telecom en France métropolitaine. De plus, si cet abonnement de téléphone illimité vous séduit, vous pourrez profiter de 25 Go d'internet depuis les Outre-Mer et depuis toute l'Union européenne. Ce forfait mobile sans engagement comprend en plus des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE. Cette offre mobile pas chère est disponible au très bon prix de 14,99 €/mois pendant 6 mois, puis à 19,99 €/mois. Les services data évoluent après les six premiers mois, vous bénéficierez de 200Go contre 100Go

160 Go à 19 €/mois : c'est le forfait boosté de RED by SFR !

L'opérateur RED by SFR a lancé cette semaine ce nouveau forfait 5G au prix de 19€ par mois sans engagement de durée. Cette offre mobile à prix canon et compatible 5G vous permettra de consommer jusqu'à 160 Go de data sur le réseau de SFR, et ce, dans l'Hexagone. Ce forfait RED by SFR offre en plus 20 Go de data depuis les DOM et depuis l'Union européenne. Par ailleurs, avec ses appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE, ce forfait de téléphone sans engagement ne manquera pas de vous convaincre.

Le maxi forfait 5G 100 Go de NRJ Mobile à 17,99 €/mois

NRJ Mobile affiche une nouvelle offre mobile compatible 5G pour les gros consommateurs de données mobiles. Si vous vous décidez pour ce forfait de téléphone en promotion, vous pourrez bénéficier d'un super tarif de 17,99 €/mois sans condition de durée : pas de mauvaise surprise au bout de quelques mois ! En choisissant ce forfait NRJ Mobile, vous profiterez de 100 Go de data sur le réseau 4G/5G de Bouygues Telecom en France métropolitaine. Avec ses 18 Go de data, et ce, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE, ce forfait mobile illimité va aussi en convaincre quelques-uns. Par ailleurs, les services offerts par cette offre mobile sans engagement incluent des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans l'Hexagone, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne.

L'abonnement mobile avec 150 Go de Cdiscount Mobile à 18,99 €/mois

Le nouveau forfait de téléphone 5G de Cdiscount Mobile propose une confortable enveloppe Web de 150 Go. Cette offre mobile 5G vous est offerte au prix mini de 18,99 €/mois : ne passez pas à côté de cette promotion ! Le tout sans tarif qui double après quelques mois, puisque cette bonne affaire est valable sans condition de durée ! Si cette offre Cdiscount Mobile vous séduit, vous pourrez consommer 150 Go de data sur le réseau 4G/5G de Bouygues en France métropolitaine. Avec ses 19 Go de data, et ce, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE, cet abonnement mobile illimité va en plus en convaincre plus d'un. De plus, les services proposés par ce forfait de téléphone sans engagement incluent des appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.