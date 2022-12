La promo de Noël signée RED by SFR : un forfait mobile 160Go à prix canon et sans engagement de durée

Vous cherchez un forfait mobile pas cher pour faire le plein de data ? L'opérateur RED by SFR a lancé une promo de Noël avec 160Go à prix choc. Cette série limitée avec un max de gigas est sans engagement de durée, vous ne prenez donc aucun risque. Pour en savoir plus sur ce forfait RED, lisez les lignes qui suivent !

Le forfait spécial Noël signé RED by SFR

L'opérateur RED by SFR propose un forfait mobile connecté spécial Noël à prix choc. Cette édition limitée avec 160Go est parfaite pour faire le plein de data à prix canon en cette période de fêtes. Par ailleurs, ce forfait RED est sans engagement de durée, vous restez libre de vos mouvements. En d'autres termes, vous pourrez résilier à tout moment sans aucuns frais. Ce forfait XXL avec 160 Go est au prix rond de 16€ par mois jusqu'en 4G. Pour seulement 3€ de plus par mois, vous pourrez passer à la vitesse 5G soit votre abonnement 5G avec 160Go à 19€ par mois.

Pour ce qui est des garanties, RED by SFR met à disposition :

160Go en très haut débit (4G, 3G)

SFR WIFI et usage modem inclus

20 Go de data + appels, SMS et MMS depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne

Appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).

SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Au-delà des 160Go autorisés en France, l'opérateur RED by SFR vous propose d'ajouter une recharge de 50Go à 10€ puis l'internet est bloqué. En Europe et DOM,au-delà, la facturation aux conditions SFR Voyage s'applique. Avec cette offre mobile sans engagement, vous pourrez aussi agrémenter votre offre mobile avec l'option 30Go international à 5€ par mois. Cette dernière, vous permettra de bénéficier de 30Go utilisables depuis les pays de l'Union européenne et DOM dont 20Go depuis des États-Unis et du Canada ainsi que de l'illimité pour communiquer sans compter depuis l'ensemble de ces destinations.

Autres bons plans forfaits RED by SFR

Si vous utilisez peu l'internet mobile depuis votre téléphone, RED by SFR propose un mini abonnement mobile à 5€ par mois. Ce forfait RED by SFR inclut l'essentiel à savoir 500Mo d'internet par mois ainsi que les appels, SMS et MMS illimités aussi bien en France que depuis l'UE et DOM.

Autre promo du moment chez RED by SFR, le forfait ultra connecté avec 200Go au prix rond de 20€ par mois sans engagement de durée. Vous profiterez avec cet abonnement de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS aussi bien en France que depuis l'UE et DOM. Pour la data, les 200Go sont valables en France ( 4G, 3G) et 20Go sont mis à disposition en Europe et DOM. Vous pourrez ajouter la 5G pour 3€ de plus par mois.