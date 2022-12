Samsung Galaxy Z Flip 4: 33% de réduction, livraison sous le sapin, ce marchand se plie en 4 pour Noël !

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 bénéficie d'une réduction folle avant les fêtes, 33% de réduction pour ce smartphone sorti très récemment. De plus, ce marchand se plie en 4 pour vous offrir la livraison gratuite et avant Noël !

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un smartphone pliable haut de gamme de Samsung. Il bénéficie des dernières innovations de la marque coréenne pour vous offrir un smartphone compact et très agréable à l'utilisation. Ses très bonnes performances, son écran pliable d'excellente facture et sa bonne batterie en font un très bon smartphone. Alors si vous comptiez vous convertir au smartphone pliable, vous êtes au bon endroit!

Aujourd'hui il est au meilleur prix chez Rakuten, avec une livraison offerte arrivant le 24 décembre au plus tard ! Ce smartphone bénéficie de 33% de réduction et d'un code promo de 15€ avec le code: RAKUTEN15. Cette folle promotion fait passer le prix de ce smartphone de 1169€ à seulement 764,99€ !

Quel look pour le dernier Samsung ?

Quatre coloris différents sont proposés pour le Galaxy Z Flip 4, la Lavande, le Graphite, l'Or Rose et le bleu. Il a un poids de 187 g et mesure 165.2 x 71.9 x 6.9 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IPX8 : il ne craint pas l'eau. Concernant la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 3.2. Le mobile peut embarquer les cartes nano SIM. Le Galaxy Z Flip 4, smartphone de Samsung, propose un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,7 pouces de diagonale et une définition de 2640 X 1080 px. À noter que l'écran est également doté d'un capteur d'empreintes digitales.

Trois objectifs photo pour ce Galaxy Z Flip 4

Voilà quelques informations qui intéresseront les amateurs de photographie : trois objectifs sont présents sur le Galaxy Z Flip 4, deux modules arrière et un module frontal pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le second objectif arrière se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant intègre pour sa part une résolution de 10 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos. Le Galaxy Z Flip 4 vous permettra aussi de filmer des clips vidéo en 8K@30 fps.

Autonomie et performances

Sous le capot, le portable embarque la puce Snapdragon 8 + Gen 1. Ce SoC possède un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz. Ce SoC est par ailleurs équipé d'une puce graphique Adreno 730. Côté RAM, l'appareil offre un espace de 8 Go. Du point de vue connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 5G ainsi que du wifi 6(ax). Le mobile fonctionne sous la version Android 12. Côté endurance, sa batterie de 3 700 mAh de capacité se recharge avec la charge sans fil ou la charge rapide.