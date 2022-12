Deux nouveaux forfaits mobile à prix fixe sur le réseau Orange ou SFR pour Noël !

L'opérateur YouPrice lance deux nouveaux nouvelles séries limitées de Noël : Le Santa et Le Claus, avec la 5G en option ! Ces deux forfaits sans engagement à prix fixe sur le réseau Orange ou SFR au choix sont disponibles jusqu'au 2 janvier 2023. Venez découvrir ces deux offres choc dans cet article !

YouPrice : Deux forfaits sans engagement flexibles à prix canon et pas que la première année

L'opérateur Youprice propose deux nouvelles offres mobile spécial Noël qui vous permettront de réduire vos factures mobiles dès 2023. Il s'agit de la formule Le Santa et Le Claus, deux forfaits sans engagement à prix fixe et sur le réseau Orange ou SFR au choix. Ces deux Séries Limitées sont flexibles comme les autres abonnements de l'opérateur. Concrètement, ce MVNO vous permet de payer uniquement ce que vous consommez en matière d'internet de 80 à 100Go avec l'offre Le Santa dès 9.99€ et de 100 à 120Go dès 11.99€ avec la formule Le Claus. Ces deux offres promotionnelles sont à saisir avant le 2 janvier prochain, minuit !

En craquant pour l'une de ces formules, vous restez libre de résilier à tout moment et sans frais. Avec le choix entre le réseau Orange et SFR, vous pourrez ainsi sélectionner celui qui couvre le mieux la zone géographique de votre lieu de résidence. YouPrice vous permet aussi de booster la vitesse de connexion en ajoutant l'option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois.

Le forfait Le Santa en détails

Le forfait mobile Le Santa lancé pour Noël est proposé à partir de 9.99€ par mois sans condition de durée. Cette offre mobile comprend les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM. Quand vous êtes dans l’UE ou les DOM, vous pourrez aussi utiliser l'internet mobile jusqu’à hauteur de 16 Go/mois. En France, vous profiterez d'un ajustement automatique selon ces trois niveaux :

jusqu'à 80Go : 9,99€/mois (avec 5G à 14.99€)

(avec 5G à 14.99€) de 80Go à 90Go : 12,99€/mois (avec 5G à 17.99€)

(avec 5G à 17.99€) de 90Go à 100Go : 14,99€/mois (avec 5G à 19.99€)

Le forfait Le Claus en détails

Le forfait mobile Le Claus offre davantage d'interne chaque mois à partir de 11.99€ par mois et pas que la première année. Avec cet abonnement connecté, vous profiterez des mêmes options de communications que le forfait Le Sana à savoir les appels, SMS et MMS à volonté dans l'hexagone, UE et DOM. En voyage depuis ces zones précédemment citées , vous bénéficierez également d'une enveloppe Web de 16 Go/mois. Pour ce qui est des consommations internet en France; cette offre se compose des trois paliers suivants