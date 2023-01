Prochain iPhone 15 Pro : un châssis en titane, des boutons avec retour haptique et plus de mémoire vive ?

Les iPhone 14 sont disponibles depuis quelques mois maintenant et les rumeurs concernant leurs successeurs commencent à se faire entendre. L’un des dernières en date fait état d’une fabrication à base de titane, de la présence de boutons avec retour haptique et de plus de mémoire vive pour la version Pro.

La gamme des iPhone 14 a été officialisé courant septembre et toutes les déclinaisons sont désormais proposées en boutique. Les prochains iPhone 15 devraient être logiquement dévoilés à la rentrée 2023. Il se dit que la série des iPhone 15 comprendrait plusieurs modèles dont l’iPhone 15, iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Ultra. Les trois derniers (Pro et Ultra) pourraient avoir un châssis en titane, un matériau extrêmement résistant tout en restant léger. C’est du moins ce que croit savoir l’analyste Jeff Pu qui a récemment publié un article pour une société d’investissement à Hong Kong. Rappelons qu’actuellement, les iPhone utilisent un châssis en acier inoxydable. En outre, l’informateur pense savoir que les iPhone 15 Pro et supérieurs pourraient être équipé de deux nouveaux moteurs haptiques permettant d’alimenter les nouveaux boutons à retour de force qui seraient intégrés sur les profils de l’appareil pour le mettre en veille et pour gérer le volume.

Un nouveau chipset et plus de mémoire pour les versions « Pro »

L’autre fonctionnalité ou plus précisément caractéristique technique, c’est le fait que l’iPhone 15 Pro (et supérieur) est pressenti avec 8 Go de mémoire vive contre 6 Go actuellement pour certains modèles de la série des iPhone 14. Cela représente une augmentation relativement significative même si elle est minimale car impossible d’avoir 7 Go de RAM sauf avec une fonctionnalité de mémoire vive virtuelle, proposée par certaines marques sous Android. Apple n’en est pas encore là préférant utiliser la mémoire vive physiquement présente au cœur de l’appareil. Cette mémoire vive serait associée la nouvelle puce Apple A17 Bionic sur les modèles « Pro » tandis que les modèles classiques auraient le chipset Apple A16 Bionic avec 6 Go de mémoire vive.

Enfin, notez qu’il se murmure que les prochains iPhone 15 auront tous un connecteur USB-C à la place de l’historique port Lightning, comme souhaité par la Commission Européenne pour les appareils électroniques visant à ce qu’ils proposent un port universel.